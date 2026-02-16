Adolescente é morto a tiros durante concentração de bloco no Carnaval

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 20:28
Um adolescente identificado apenas como Wesley, 15 anos, foi executado na concentração de um bloco na Região Metropolitana do Recife em Pernambuco. O crime ocorreu no sábado (14), quando a saída de um bloco carnavalesco era aguardada. No ataque, um homem também acabou atingido pelos disparos.
Conhecido pelo apelido de “Boquita”, o adolescente aguardava o início do desfile ao lado de outro rapaz nas imediações do Clube Guarani, onde o Bloco das Ratas Peso faria sua estreia neste Carnaval. Por volta das 20h40, homens armados chegaram em um carro preto e abriram fogo contra os dois.
Testemunhas afirmam que cerca de 15 tiros foram ouvidos, provocando correria entre as pessoas que participavam da concentração. A mãe do adolescente também estava no local e presenciou o momento em que o filho foi baleado. Após o ataque, os suspeitos fugiram.
Caso é investigado pela Polícia Civil
O outro jovem ferido foi socorrido e encaminhado ao Hospital Dom Hélder Câmara, também no Cabo de Santo Agostinho. Até a última atualização, não havia informações oficiais sobre o estado de saúde dele. Em nota publicada nas redes sociais, o Bloco das Ratas Peso informou que a programação foi suspensa após o ocorrido.
A organização afirmou ainda que, até o momento dos disparos, não havia policiamento no local, apesar de ofícios terem sido enviados previamente à Guarda Municipal do Cabo e ao 18º Batalhão da Polícia Militar. A Polícia Civil de Pernambuco informou que a ocorrência foi registrada no dia 15 de fevereiro pela Força Tarefa de Homicídios da Região Metropolitana Sul.
Em posicionamento oficial, a corporação declarou que "não havia foco de animação nem evento festivo no momento da ocorrência". A Polícia Civil também comunicou que um inquérito foi instaurado para investigar as circunstâncias do crime, além de identificar autoria e motivação do homicídio.