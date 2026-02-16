Acesse sua conta
Delegado é preso no Carnaval por importunação sexual contra adolescente de 14 anos

Adhemar Pereira Fully, de 40 anos, foi preso em flagrante

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 19:43

Delegado foi preso durante festa de Carnaval em Apiacá
Delegado foi preso durante festa de Carnaval em Apiacá Crédito: Arquivo/ TV Gazeta

O clima de festa no Carnaval em Apiacá, no Sul do Espírito Santo, foi afetado por um caso de polícia. O delegado da Polícia Civil, Adhemar Pereira Fully, de 40 anos, foi preso em flagrante na noite deste domingo (15), sob a acusação de importunação sexual contra uma adolescente de 14 anos.

De acordo com informações do g1, a vítima relatou que Adhemar teria se aproximado de forma agressiva e insistente, dizendo "gata, eu quero você". Mesmo após a menina alertar sobre sua idade e rejeitar as investidas, o suspeito teria passado a persegui-la pelo evento. A situação só foi interrompida quando a jovem conseguiu alcançar o pai.

A ação criminosa do delegado gerou uma briga generalizada entre familiares da vítima e ele. Na chegada dos PMs, visivelmente embriagado, o Adhemar não aceitou a abordagem. Ele tentou escapar, xingou os policiais e chegou a empurrar os agentes.

Diante da resistência, precisou ser contido e algemado. Com ele, foram apreendidos um distintivo, uma pistola, carregador e munições, embora o delegado não portasse os documentos obrigatórios para o uso do armamento. Já sob custódia, dentro da viatura, o delegado ameaçou os PMs, afirmando que faria com que eles fossem punidos.

Essa não é a primeira vez que o delegado é investigado por um crime. Em 2018, ele foi indiciado por homicídio culposo e embriaguez ao volante após um acidente fatal. Naquela época, ele respondia pelas delegacias de Apiacá e Bom Jesus do Norte.

Questionada sobre a atual lotação do servidor, a Polícia Civil capixaba não detalhou o posto recente, mas garantiu, em nota, que a Corregedoria acompanha o caso e que não compactua com qualquer crime, prometendo apuração rigorosa.

Após ser levado à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, o delegado foi autuado em flagrante por importunação sexual. O Conselho Tutelar foi acionado para dar suporte à adolescente e sua família.

