ESPÍRITO SANTO

Delegado é preso no Carnaval por importunação sexual contra adolescente de 14 anos

Adhemar Pereira Fully, de 40 anos, foi preso em flagrante

Wendel de Novais

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 19:43

Delegado foi preso durante festa de Carnaval em Apiacá Crédito: Arquivo/ TV Gazeta

O clima de festa no Carnaval em Apiacá, no Sul do Espírito Santo, foi afetado por um caso de polícia. O delegado da Polícia Civil, Adhemar Pereira Fully, de 40 anos, foi preso em flagrante na noite deste domingo (15), sob a acusação de importunação sexual contra uma adolescente de 14 anos.

De acordo com informações do g1, a vítima relatou que Adhemar teria se aproximado de forma agressiva e insistente, dizendo "gata, eu quero você". Mesmo após a menina alertar sobre sua idade e rejeitar as investidas, o suspeito teria passado a persegui-la pelo evento. A situação só foi interrompida quando a jovem conseguiu alcançar o pai.

A ação criminosa do delegado gerou uma briga generalizada entre familiares da vítima e ele. Na chegada dos PMs, visivelmente embriagado, o Adhemar não aceitou a abordagem. Ele tentou escapar, xingou os policiais e chegou a empurrar os agentes.

Diante da resistência, precisou ser contido e algemado. Com ele, foram apreendidos um distintivo, uma pistola, carregador e munições, embora o delegado não portasse os documentos obrigatórios para o uso do armamento. Já sob custódia, dentro da viatura, o delegado ameaçou os PMs, afirmando que faria com que eles fossem punidos.

Essa não é a primeira vez que o delegado é investigado por um crime. Em 2018, ele foi indiciado por homicídio culposo e embriaguez ao volante após um acidente fatal. Naquela época, ele respondia pelas delegacias de Apiacá e Bom Jesus do Norte.

Questionada sobre a atual lotação do servidor, a Polícia Civil capixaba não detalhou o posto recente, mas garantiu, em nota, que a Corregedoria acompanha o caso e que não compactua com qualquer crime, prometendo apuração rigorosa.