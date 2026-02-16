ASTROLOGIA

Hoje (16 de fevereiro), a sorte muda de lado e a abundância começa a se manifestar com força para 4 signos

Conversas e escolhas simples ativam sorte e crescimento real para quatro signos

Giuliana Mancini

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 14:00

Signos e sorte Crédito: Imagem gerada por IA

Hoje, dia 16 de fevereiro, é um daqueles dias em que a mudança começa de dentro para fora. A forma de pensar se ajusta, a sensibilidade aumenta e pequenas percepções passam a fazer grande diferença. Quando há mais abertura emocional e disposição para agir com generosidade e atenção, a vida responde. Para quatro signos, isso se traduz em oportunidades, proteção e sensação clara de sorte em movimento. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: A abundância chega por meio do apoio familiar. Alguém próximo se dispõe a ajudar você a resolver pendências antigas e transformar erros do passado em aprendizado. Mesmo que haja um sentimento de tempo perdido, você recupera sua confiança e identidade.

Dica cósmica: reconhecer quem caminha ao seu lado fortalece mais do que insistir em fazer tudo sozinho.

10 livros para quem é do signo de Áries 1 de 10

Leão: A sorte aparece quando você percebe mais do que as pessoas imaginam. Um comentário atravessado ou uma tentativa de desvalorização acaba revelando informações importantes. Em vez de reagir, você observa e usa isso a seu favor. Essa postura estratégica protege seus interesses e evita perdas.

Dica cósmica: nem toda vitória precisa ser anunciada, algumas se constroem em silêncio.

10 livros para quem é do signo de Leão 1 de 10

Capricórnio: O dia favorece conversas importantes na vida afetiva. Um diálogo sincero traz exatamente o que você precisava ouvir e reacende seu envolvimento emocional. Clareza gera motivação e reforça vínculos.

Dica cósmica: quando tudo fica às claras, sua energia volta a fluir com muito mais força.

10 livros para quem é do signo de Capricórnio 1 de 10

Aquário: A sorte se manifesta no cuidado com o corpo e com a mente. Investir em bem-estar hoje traz benefícios duradouros e uma sensação de equilíbrio que dinheiro nenhum compra. Você entende que saúde também é uma forma de prosperidade.

Dica cósmica: priorizar-se agora evita desgastes maiores no futuro.