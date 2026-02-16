Acesse sua conta
Paciente descobre câncer grave no rim dois anos após médico afirmar que dor era psicológica

Homem na Espanha recebe 90 mil euros após passar dois anos com diagnóstico errado de saúde mental

  B
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 14:30

Justiça condena sistema de saúde por ignorar sinais de tumor e tratar paciente como doente psiquiátrico
Justiça condena sistema de saúde por ignorar sinais de tumor e tratar paciente como doente psiquiátrico Crédito: (Foto: Pexels)

Imagine sentir dores intensas e ouvir que tudo está apenas na sua cabeça. Foi o que aconteceu com um homem na Galiza, que buscou ajuda para sintomas físicos e acabou em um consultório psiquiátrico por dois anos.

A falha na investigação inicial

Os médicos focaram apenas na saúde mental, ignorando evidências de uma doença física. O paciente apresentava sinais claros, mas o sistema falhou ao não pedir exames de imagem específicos para a dor relatada.

Além disso, o fenômeno da sombra diagnóstica fez com que os profissionais ignorassem o cansaço excessivo do homem. Essa negligência permitiu que o tumor avançasse silenciosamente, enquanto o tratamento psiquiátrico continuava de forma ineficaz.

O perigo dos sinais silenciosos

Tumores renais costumam ser discretos e aparecem muitas vezes de forma acidental em exames comuns. No entanto, sintomas como sangue na urina foram negligenciados devido ao diagnóstico anterior de transtorno mental.

Dessa forma, a detecção tardia tornou o quadro clínico muito mais complexo para os médicos. Quando os sinais não recebem a atenção apropriada, as opções de tratamento tornam-se limitadas para o paciente oncológico.

Justiça pela chance desperdiçada

O tribunal fixou a indenização em 90 mil euros devido ao conceito de perda de oportunidade. O atraso diminuiu drasticamente as chances de um tratamento eficaz e rápido para o câncer que crescia.

Portanto, o valor reflete o dano moral pelo tempo perdido e pela falha na assistência. A sentença ainda cabe recurso, mas destaca a urgência de olhar além dos sintomas psicológicos na medicina.

Tags:

Saúde

