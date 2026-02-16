Paciente descobre câncer grave no rim dois anos após médico afirmar que dor era psicológica

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 14:30
Imagine sentir dores intensas e ouvir que tudo está apenas na sua cabeça. Foi o que aconteceu com um homem na Galiza, que buscou ajuda para sintomas físicos e acabou em um consultório psiquiátrico por dois anos.
Os médicos focaram apenas na saúde mental, ignorando evidências de uma doença física. O paciente apresentava sinais claros, mas o sistema falhou ao não pedir exames de imagem específicos para a dor relatada.
Além disso, o fenômeno da sombra diagnóstica fez com que os profissionais ignorassem o cansaço excessivo do homem. Essa negligência permitiu que o tumor avançasse silenciosamente, enquanto o tratamento psiquiátrico continuava de forma ineficaz.
Tumores renais costumam ser discretos e aparecem muitas vezes de forma acidental em exames comuns. No entanto, sintomas como sangue na urina foram negligenciados devido ao diagnóstico anterior de transtorno mental.
Dessa forma, a detecção tardia tornou o quadro clínico muito mais complexo para os médicos. Quando os sinais não recebem a atenção apropriada, as opções de tratamento tornam-se limitadas para o paciente oncológico.
O tribunal fixou a indenização em 90 mil euros devido ao conceito de perda de oportunidade. O atraso diminuiu drasticamente as chances de um tratamento eficaz e rápido para o câncer que crescia.
Portanto, o valor reflete o dano moral pelo tempo perdido e pela falha na assistência. A sentença ainda cabe recurso, mas destaca a urgência de olhar além dos sintomas psicológicos na medicina.