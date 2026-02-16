CIÊNCIA

Astrônomos revelam descoberta de existência da galáxia mais antiga e mais distante

A descoberta da MoM-z14 muda o que os cientistas sabem sobre as estrelas

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 17:00

Veja como um objeto minúsculo se tornou o recordista de distância no espaço Crédito: (Foto: Pexels)

O telescópio James Webb conseguiu quebrar um novo recorde ao observar o objeto mais distante já registrado. A galáxia MoM-z14 surgiu quando o relógio cósmico marcava apenas 280 milhões de anos após o Big Bang.

Os astrônomos explicam que essa luz antiga percorreu um trajeto de 13,5 bilhões de anos através do vácuo infinito. Surpreendentemente, isso aconteceu quando o universo possuía somente cerca de 2% da sua idade total que vemos hoje.

Uma pequena gigante no início dos tempos

Para confirmar essa distância incrível, os pesquisadores analisaram o desvio ao vermelho da luz captada pelo potente telescópio. Esse fenômeno demonstra como a radiação se estica enquanto o próprio espaço continua se expandindo de forma constante.

A MoM-z14 ocupa agora o posto de objeto confirmado mais remoto que a humanidade já conseguiu observar. É um marco científico que amplia as fronteiras do nosso conhecimento sobre as origens primitivas de toda matéria.

Embora seja historicamente relevante, essa galáxia é pequena e possui um diâmetro de apenas 240 anos-luz. Em comparação, ela chega a ser 400 vezes menor do que a nossa galáxia, a Via Láctea.

Porém, sua capacidade de emitir luz era forte o suficiente para ser captada pelos instrumentos infravermelhos do Webb. Fica evidente que as primeiras galáxias eram densas e possuíam uma atividade estelar muito superior ao que era esperado.

Os mistérios revelados pelo brilho antigo

Essa observação inédita permite que a ciência explore o período conhecido pelos especialistas como o “alvorecer cósmico” primordial. A química detectada no local apresenta elementos como o nitrogênio em proporções que deixaram os pesquisadores bastante intrigados.