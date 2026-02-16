Astrônomos revelam descoberta de existência da galáxia mais antiga e mais distante

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 17:00
O telescópio James Webb conseguiu quebrar um novo recorde ao observar o objeto mais distante já registrado. A galáxia MoM-z14 surgiu quando o relógio cósmico marcava apenas 280 milhões de anos após o Big Bang.
Os astrônomos explicam que essa luz antiga percorreu um trajeto de 13,5 bilhões de anos através do vácuo infinito. Surpreendentemente, isso aconteceu quando o universo possuía somente cerca de 2% da sua idade total que vemos hoje.
Telescópio - imagens do espaço e da Terra
Para confirmar essa distância incrível, os pesquisadores analisaram o desvio ao vermelho da luz captada pelo potente telescópio. Esse fenômeno demonstra como a radiação se estica enquanto o próprio espaço continua se expandindo de forma constante.
A MoM-z14 ocupa agora o posto de objeto confirmado mais remoto que a humanidade já conseguiu observar. É um marco científico que amplia as fronteiras do nosso conhecimento sobre as origens primitivas de toda matéria.
Embora seja historicamente relevante, essa galáxia é pequena e possui um diâmetro de apenas 240 anos-luz. Em comparação, ela chega a ser 400 vezes menor do que a nossa galáxia, a Via Láctea.
Porém, sua capacidade de emitir luz era forte o suficiente para ser captada pelos instrumentos infravermelhos do Webb. Fica evidente que as primeiras galáxias eram densas e possuíam uma atividade estelar muito superior ao que era esperado.
Essa observação inédita permite que a ciência explore o período conhecido pelos especialistas como o “alvorecer cósmico” primordial. A química detectada no local apresenta elementos como o nitrogênio em proporções que deixaram os pesquisadores bastante intrigados.
Provavelmente, os processos iniciais de criação de estrelas foram muito mais vigorosos do que indicavam as teorias astronômicas anteriores. Como resultado, precisamos rever os conceitos sobre a evolução das galáxias desde o início do tempo cósmico.