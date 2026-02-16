ASTROLOGIA

A virada começa agora: 3 signos entram em uma fase muito melhor após esta semana

Acontecimentos intensos aceleram encerramentos necessários e empurram três signos para uma fase mais leve

Giuliana Mancini

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 15:00

A semana entre 16 e 22 de fevereiro carrega uma energia de ruptura e reorganização. Situações que vinham se arrastando chegam ao limite, relações são testadas e decisões deixam de poder ser adiadas. Apesar do clima instável em alguns momentos, três signos percebem, logo depois, que algo importante se destravou. O que parecia confuso começa a fazer sentido, e a vida passa a fluir de forma mais alinhada com o que realmente importa. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro: A semana exige jogo de cintura e disposição para lidar com mudanças inesperadas, especialmente ligadas a responsabilidades e relações importantes. A sensação de pressão pode aumentar, trazendo cansaço físico e mental, mas isso acontece porque antigos formatos deixam de funcionar. Resistir só prolonga o desconforto. Ao escolher adaptar-se, em vez de insistir no controle, você percebe que os problemas perdem força rapidamente.

Dica cósmica: flexibilizar não é perder estabilidade, é criar uma nova base mais forte.

Escorpião: Questões ligadas ao lar, à família ou a decisões estruturais ganham destaque e pedem maturidade emocional. Pode surgir a necessidade de ajudar alguém próximo ou resolver algo que vinha sendo evitado. Quanto mais calma e abertura ao diálogo você tiver, mais rápido tudo se reorganiza. Forçar decisões agora pode gerar arrependimento.

Dica cósmica: nem toda transformação precisa ser intensa para ser profunda.

Aquário: Este período funciona como um grande ponto de reinício pessoal. Você começa a enxergar com mais clareza o que já não faz sentido manter, seja em vínculos, na rotina ou no modo como organiza sua vida. A inquietação inicial dá lugar a um alívio silencioso quando você aceita soltar o que ficou ultrapassado. Evite confrontos desnecessários e preserve sua energia.

Dica cósmica: deixar ir também é um ato de autocuidado.