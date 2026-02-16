Acesse sua conta
A virada começa agora: 3 signos entram em uma fase muito melhor após esta semana

Acontecimentos intensos aceleram encerramentos necessários e empurram três signos para uma fase mais leve

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 15:00

Signos e felicidade
Signos e felicidade Crédito: Imagem criada por IA

A semana entre 16 e 22 de fevereiro carrega uma energia de ruptura e reorganização. Situações que vinham se arrastando chegam ao limite, relações são testadas e decisões deixam de poder ser adiadas. Apesar do clima instável em alguns momentos, três signos percebem, logo depois, que algo importante se destravou. O que parecia confuso começa a fazer sentido, e a vida passa a fluir de forma mais alinhada com o que realmente importa. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro: A semana exige jogo de cintura e disposição para lidar com mudanças inesperadas, especialmente ligadas a responsabilidades e relações importantes. A sensação de pressão pode aumentar, trazendo cansaço físico e mental, mas isso acontece porque antigos formatos deixam de funcionar. Resistir só prolonga o desconforto. Ao escolher adaptar-se, em vez de insistir no controle, você percebe que os problemas perdem força rapidamente.

Dica cósmica: flexibilizar não é perder estabilidade, é criar uma nova base mais forte.

Viagens que são a cara de Touro

Paris (França) – Estética, sabor e romantismo por Shutterstock
Toscana (Itália) – Vinhos, comida e paisagens suaves por Shutterstock
São Miguel do Gostoso (RN) – Descanso com charme por Shutterstock
Provença (França) – Beleza e tranquilidade por Shutterstock
Bonito (MS) – Natureza organizada e experiências tranquilas por Shutterstock
Mendoza (Argentina) – Vinho e montanhas por Shutterstock
Campos do Jordão (SP) – Conforto e clima acolhedor por Shutterstock
Napa Valley (EUA) – Sofisticação e prazer sensorial por Shutterstock
Alter do Chão (PA) – Beleza simples e relaxante por Shutterstock
Vale dos Vinhedos (RS) – Gastronomia e prazer com calma por Shutterstock
1 de 10
Paris (França) – Estética, sabor e romantismo por Shutterstock

Escorpião: Questões ligadas ao lar, à família ou a decisões estruturais ganham destaque e pedem maturidade emocional. Pode surgir a necessidade de ajudar alguém próximo ou resolver algo que vinha sendo evitado. Quanto mais calma e abertura ao diálogo você tiver, mais rápido tudo se reorganiza. Forçar decisões agora pode gerar arrependimento.

Dica cósmica: nem toda transformação precisa ser intensa para ser profunda.

Viagens que são a cara de Escorpião

Islândia – Paisagens extremas e introspecção por Shutterstock
Machu Picchu (Peru) – Mistério e espiritualidade por Shutterstock
São Miguel das Missões (RS) – História profunda e simbólica por Wikipédia/Reprodução
Mostar (Bósnia e Herzegovina) - – História marcada por conflitos e reconstrução simbólica por Shutterstock
Parque Nacional do Jaú (AM) – Isolamento e sensação de mistério por Iasmina Freire/ICMBio
Petra (Jordânia) – Mistério e impacto histórico por Shutterstock
Transilvânia (Romênia) – História sombria e fascinante por Shutterstock
Pantanal (MS) – Natureza intensa e silenciosa por Shutterstock
Ouro Preto (MG) – Passado intenso e atmosfera forte por Shutterstock
Chapada Diamantina (BA) – Trilhas profundas e conexão interior por Shutterstock
1 de 10
Islândia – Paisagens extremas e introspecção por Shutterstock

Aquário: Este período funciona como um grande ponto de reinício pessoal. Você começa a enxergar com mais clareza o que já não faz sentido manter, seja em vínculos, na rotina ou no modo como organiza sua vida. A inquietação inicial dá lugar a um alívio silencioso quando você aceita soltar o que ficou ultrapassado. Evite confrontos desnecessários e preserve sua energia.

Dica cósmica: deixar ir também é um ato de autocuidado.

Viagens que são a cara de Aquário

São Paulo (SP) – Diversidade e inovação por Shutterstock
Tóquio (Japão) – Inovação social e cultural por Shutterstock
Amsterdã (Holanda) – Estilo de vida diferente por Shutterstock
Reykjavík (Islândia) – Paisagens únicas e modernidade por Shutterstock
Brasília (DF) – Arquitetura única e visão futurista por Shutterstock
San Francisco (EUA) – Tecnologia e diversidade por Shutterstock
Tallinn (Estônia) – Sociedade digital e inovação urbana por Shutterstock
Joinville (SC) – Urbanismo funcional e perfil tecnológico por Shutterstock
Recife (PE) – Cultura, tecnologia e criatividade por Shutterstock
Belém (PA) – Mistura cultural e identidade forte por Shutterstock
1 de 10
São Paulo (SP) – Diversidade e inovação por Shutterstock

Tags:

Signo Touro Escorpião Aquário Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

