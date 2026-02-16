ASTROLOGIA

Depois de hoje (16 de fevereiro), o sofrimento chega ao fim para 3 signos que finalmente rompem com tudo que os limitava

Uma virada inesperada traz coragem para encarar mudanças que estavam sendo adiadas há tempo demais

Giuliana Mancini

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 11:00

Signos do zodíaco

A partir de hoje, 16 de fevereiro, um movimento de ruptura muda o jogo para três signos. O que estava travado começa a andar, o que parecia pesado começa a se dissolver. É um dia de despertar, de enfrentamento e, principalmente, de libertação. Quando a consciência bate forte, não há mais como fingir que está tudo bem. E é justamente essa honestidade brutal que encerra um ciclo difícil e abre espaço para algo muito mais leve. Veja a previsão do site "Your Tango".

Touro: Você chega ao seu limite e entende que não dá mais para sustentar uma estrutura instável só por medo de mudar. A necessidade de estabilidade fala mais alto, mas desta vez você percebe que ela só virá depois de uma transformação significativa. Ao se posicionar com firmeza, você provoca o efeito dominó que precisava acontecer. O que desmorona agora não era sólido de verdade. E isso é libertador.

Dica cósmica: Às vezes, perder o controle é o primeiro passo para reconstruir melhor.

Leão: Chega de aceitar ordens ou situações que diminuem sua luz. Você entende que parte do sofrimento vinha da sua própria tolerância ao que não respeitava seu valor. Este é o momento de bater na mesa, redefinir limites e assumir novamente o protagonismo da sua vida. Pode haver tensão, mas ela é necessária para restaurar sua autoridade pessoal. Quando você se levanta, o cenário muda.

Dica cósmica: Não negocie sua dignidade para manter uma falsa paz.

Aquário: O silêncio que você manteve nos últimos tempos começa a pesar demais. Guardar opiniões, engolir desconfortos e evitar conflitos só prolongou o desgaste. Agora, algo dentro de você muda. Você decide falar, agir e não aceitar mais o que não faz sentido. Essa postura encerra um ciclo de frustração e inaugura uma fase mais leve e alinhada com quem você realmente é.

Dica cósmica: Sua verdade é o que abre caminho para a liberdade.