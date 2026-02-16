Depois de hoje (16 de fevereiro), o sofrimento chega ao fim para 3 signos que finalmente rompem com tudo que os limitava

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 11:00
A partir de hoje, 16 de fevereiro, um movimento de ruptura muda o jogo para três signos. O que estava travado começa a andar, o que parecia pesado começa a se dissolver. É um dia de despertar, de enfrentamento e, principalmente, de libertação. Quando a consciência bate forte, não há mais como fingir que está tudo bem. E é justamente essa honestidade brutal que encerra um ciclo difícil e abre espaço para algo muito mais leve. Veja a previsão do site "Your Tango".
Touro: Você chega ao seu limite e entende que não dá mais para sustentar uma estrutura instável só por medo de mudar. A necessidade de estabilidade fala mais alto, mas desta vez você percebe que ela só virá depois de uma transformação significativa. Ao se posicionar com firmeza, você provoca o efeito dominó que precisava acontecer. O que desmorona agora não era sólido de verdade. E isso é libertador.
Dica cósmica: Às vezes, perder o controle é o primeiro passo para reconstruir melhor.
Leão: Chega de aceitar ordens ou situações que diminuem sua luz. Você entende que parte do sofrimento vinha da sua própria tolerância ao que não respeitava seu valor. Este é o momento de bater na mesa, redefinir limites e assumir novamente o protagonismo da sua vida. Pode haver tensão, mas ela é necessária para restaurar sua autoridade pessoal. Quando você se levanta, o cenário muda.
Dica cósmica: Não negocie sua dignidade para manter uma falsa paz.
Aquário: O silêncio que você manteve nos últimos tempos começa a pesar demais. Guardar opiniões, engolir desconfortos e evitar conflitos só prolongou o desgaste. Agora, algo dentro de você muda. Você decide falar, agir e não aceitar mais o que não faz sentido. Essa postura encerra um ciclo de frustração e inaugura uma fase mais leve e alinhada com quem você realmente é.
Dica cósmica: Sua verdade é o que abre caminho para a liberdade.
