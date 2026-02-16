Acesse sua conta
Jordana e Milena batem boca e trocam xingamentos no BBB 26: 'Idiota, imbecil'

Sisters protagonizaram discussão intensa na manhã desta segunda-feira (16)

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 13:15

Milena e Jordana discutiram no BBB 26
Milena e Jordana discutiram no BBB 26 Crédito: Reprodução

Milena e Jordana protagonizaram uma discussão intensa na manhã desta segunda-feira (16) no Big Brother Brasil 26. O embate aconteceu na cozinha da casa e começou a partir de divergências sobre prioridades dentro do jogo, mas rapidamente evoluiu para trocas de ofensas e provocações pessoais.

Após ouvir uma conversa entre Jordana, Gabriela e Chaiany, na qual a advogada teria dito que a brasiliense não era prioridade para o grupo, Milena acusou a rival de projetar suas próprias inseguranças nos outros participantes.

Em tom exaltado, a recreadora questionou quem realmente priorizava Jordana dentro do jogo e disparou: "Você não é prioridade de ninguém aqui, e quer jogar que as pessoas não são. Você se sente assim, e quer jogar para as outras pessoas se sentirem igual você. Me mostra quem é sua prioridade, quem te prioriza aqui. Me mostre". Em seguida, xingou baixinho: "Idiota, imbecil".

Mesmo após Jordana deixar o cômodo, Milena seguiu com os ataques. "Ela é um zero à esquerda, uma merda, e quer ficar jogando isso pros outros. Porque ela sabe que dói, ela sabe que não é prioridade de ninguém aqui dentro. E ela quer atacar onde mais dói nas pessoas! Ficar sozinha, não ser prioridade", afirmou.

A tocantinense voltou à cozinha para rebater e disse que não era a única a fazer esse tipo de comentário. "Engraçado que não sou só eu que falo isso, todo mundo comenta. Só que eu peguei e falei alto", declarou. Milena, então, provocou a rival ao relembrar uma fala dita por Jordana na formação do paredão de domingo (15). "Eu quero ver esse posicionamento, tá cona Jordana? Quero ver! Porque até agora não vi nada. Só vi um 'ops' num dominó. Quero ver cadê o posicionamento. Idiota".

A troca de farpas continuou com provocações sobre estratégia de jogo. "Tá sem enredo, Milena?", questionou Jordana. "É melhor que meus adversários me subestimem mesmo". A resposta veio em tom irônico. "Adversário? Uau!".

O clima ficou ainda mais pessoal quando Milena afirmou: "Você é tão zero à esquerda que não me interessa em nada na minha vida. Nunca interessou". Jordana rebateu sem hesitar. "Meus mais sinceros f*da-se sobre o que pensa ou deixa de pensar sobre minha pessoa! A sua opinião sobre mim é completamente irrelevante. Não me importa!".

Como a discussão teve início por conta de comentários envolvendo Chaiany, Jordana voltou a citá-la. "A Chaiany é adulta, pode muito bem se defender. Vocês atacam em bando!", disparou. Milena respondeu diretamente à colega de confinamento. "Chaiany, a partir do momento que você não quiser que eu fale alguma coisa, chega pra mim e fala".

O embate terminou com mais uma provocação de Jordana. "Ela não é prioridade. Cadê o paizão dela, o Babu Santana, que não levou ela pro cinema? Levou o outro filho duas vezes e não te levou pro cinema! Né? Né? Doeu hein galera!", soltou. As duas encerraram a discussão com acusações finais, Jordana chamando Milena de soberba e Milena afirmando que a advogada era irrelevante dentro do jogo.

