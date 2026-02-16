Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

BBB 26: Globo coloca Chaiany e Gabriela em camarote suspenso na Sapucaí para evitar interferência do público

Sisters acompanharam os desfiles a 25 metros de altura

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 09:51

Gabriela e Chaiany foram à Marquês de Sapucaí em ação especial do BBB 26
Gabriela e Chaiany foram à Marquês de Sapucaí em ação especial do BBB 26 Crédito: Reprodução/TV Globo

A Globo voltou a levar participantes do Big Brother Brasil para assistir aos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro após 16 anos, e adotou um esquema rigoroso para evitar qualquer interferência externa no jogo. Chaiany e Gabriela deixaram a casa do BBB 26 na madrugada desta segunda-feira (16) e acompanharam o Carnaval diretamente da Marquês de Sapucaí, em um camarote suspenso a cerca de 25 metros de altura.

A saída fez parte da dinâmica da Prova do Anjo, vencida por Gabriela, que garantiu o prêmio especial. Após dias de especulação dentro e fora do reality, a produção anunciou que a sister iria ao Sambódromo. A estudante precisou escolher uma pessoa para acompanhá-la e chamou Chaiany.

Gabriela e Chaiany foram à Marquês de Sapucaí em ação especial do BBB 26

Gabriela e Chaiany foram à Marquês de Sapucaí em ação especial do BBB 26 por Reprodução
Gabriela e Chaiany foram à Marquês de Sapucaí em ação especial do BBB 26 por Reprodução/Gshow
Gabriela e Chaiany foram à Marquês de Sapucaí em ação especial do BBB 26 por Reprodução/Gshow
Gabriela e Chaiany foram à Marquês de Sapucaí em ação especial do BBB 26 por Reprodução/TV Globo
Gabriela e Chaiany foram à Marquês de Sapucaí em ação especial do BBB 26 por Reprodução/TV Globo
Gabriela e Chaiany foram à Marquês de Sapucaí em ação especial do BBB 26 por Reprodução/TV Globo
Gabriela e Chaiany foram à Marquês de Sapucaí em ação especial do BBB 26 por Reprodução/TV Globo
1 de 7
Gabriela e Chaiany foram à Marquês de Sapucaí em ação especial do BBB 26 por Reprodução

Antes de deixarem a casa, elas tiveram os olhos vendados e receberam fones com cancelamento de ruído, estratégia adotada para impedir qualquer contato com informações externas.

O camarote utilizado pertence a uma das principais patrocinadoras do programa e foi pensado justamente para isolar as participantes do público. Segundo informações do Meio & Mensagem, a estrutura comporta até dez pessoas e pode ser elevada a 25 metros de altura, sendo acionada várias vezes ao longo das noites de desfile.

Famosos na Sapucaí no domingo (15)

Marina Ruy Barbosa se acaba de sambar durante desfile da Portela por Leo Franco / AgNews
Taís Araújo por Anderson Bordê / AgNews
Taís Araujo e Sheron Menezzes por Paulo Tauil / Agnews
Camila Pitanga por Anderson Bordê / AgNews
Virgínia Fonseca atravessa a Sapucaí por Marcelo Sá Barretto/ AgNews
Judoca francês Teddy Riner marcou presença em camarote da Marquês de Sapucaí por Paulo Tauil / Agnews
Leandra Leal, Bárbara Paz e Deborah Block na Sapucaí por Dilson Silva / AgNews
Ary Fontoura e Rodrigo Santoro por Anderson Bordê / AgNews
Aline Moraes na Sapucaí por Dilson Silva / AgNews
Iza usa fantasia com efeito especial por Leo Franco / AgNews
Adriane Galisteu na Portela por Anderson Bordê / AgNews
Grazi Massafera na Sapucaí por Dilson Silva/AgNews
Nicoly Bahls na Sapucaí por Dilson Silva/AgNews
Cintia Dicker e Pedro Scooby na Sapucaí por Dilson Silva/AgNews
Mel Fronckowiak e Rodrigo Santoro por Dilson Silva/ AgNews
Sheron Menezzes na concentração da Portela por Leo Franco / AgNews
Ney Matogrosso desfila pela Imperatriz Leopoldinense por Leo Franco / AgNews
Jesuíta Barbosa desfila pela Imperatriz Leopoldinense por Leo Franco / AgNews
Duda Guerra desfila pela Imperatriz Leopoldinense por Leo Franco / AgNews
Cris Vianna por Anderson Bordê / AgNews
Brunna Gonçalves por Anderson Bordê / AgNews
Iza por Anderson Bordê / AgNews
Brunna Griphao por Anderson Bordê / AgNews
Dira Paes na Acadêmicos de Niterói na Marquês de Sapucaí por Leo Franco / AgNews
Wanessa Camargo marca presença em camarote da Marquês de Sapucaí por Paulo Tauil / Agnews
Fafá de Belém chega para a concentração da Acadêmicos de Niterói na Marquês de Sapucaí por Leo Franco / AgNews
Aline Campos por Rogério Fidalgo / AgNews
Ex-BBB Sol na Sapucaí por Dilson Silva/Ag News
Jaqueline e Adriane Galisteu por Anderson Bordê / AgNews
Marvvila desfila pela Portela por Leo Franco / AgNews
David Brazil e Adriane Galisteu por Anderson Bordê / AgNews
Cacau Protásio desfila pela Portela por Leo Franco / AgNews
Desfile da Portela com Lula e Janja por Anderson Bordê / AgNews
Componente da Comissão de frente da Portela sobrevoa a Sapucaí por Leo Franco / AgNews
1 de 34
Marina Ruy Barbosa se acaba de sambar durante desfile da Portela por Leo Franco / AgNews

A ação resgata uma tradição do BBB que ficou marcada nas primeiras edições do programa, quando participantes chegavam a desfilar ou acompanhar o Carnaval de perto. A prática foi interrompida após o BBB 10 e agora retorna com protocolos de segurança reforçados para preservar a dinâmica do jogo.

De volta à casa, Chaiany e Gabriela compartilharam a emoção da experiência com os brothers. "A energia é surreal, a gente ficou toda arrepiada", declarou Gabriela. Em outro momento, ela brincou sobre a própria reação. "Vai passar na TV duas bobas sendo bobas", comentou. Chaiany também celebrou o passeio ao relembrar o prêmio. "A gente foi na Sapucaí, a gente foi no camarote top lá", disse. "A gente viu tudo. Foi tudo!", completou Gabriela.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Leia mais

Imagem - FOTOS: Famosos lotam Sapucaí para curtir os desfiles da 1ª noite do grupo Especial do Rio de Janeiro

FOTOS: Famosos lotam Sapucaí para curtir os desfiles da 1ª noite do grupo Especial do Rio de Janeiro

Imagem - FOTOS: Agatha Moreira, Rodrigo Simas, Gabriela Loran e Alanis Guillen: veja os famosos que curtiram o Camarote Salvador neste domingo (15)

FOTOS: Agatha Moreira, Rodrigo Simas, Gabriela Loran e Alanis Guillen: veja os famosos que curtiram o Camarote Salvador neste domingo (15)

Imagem - Sabrina Sato, Paolla Oliveira, Ancelotti e Ricky Martin: famosos marcam presença em camarote na Sapucaí; FOTOS

Sabrina Sato, Paolla Oliveira, Ancelotti e Ricky Martin: famosos marcam presença em camarote na Sapucaí; FOTOS

Tags:

Carnaval Bbb Carnaval 2026 bbb 26 big Brother Brasil Bbb26 Sapucaí

Mais recentes

Imagem - Estudante baiano que viralizou como Ney Matogrosso desfila em escola de samba que homenageia o cantor

Estudante baiano que viralizou como Ney Matogrosso desfila em escola de samba que homenageia o cantor
Imagem - Paolla Oliveira e Diogo Oliveira vão reatar namoro? Atriz se declara ao cantor: 'Sou louca por ele'

Paolla Oliveira e Diogo Oliveira vão reatar namoro? Atriz se declara ao cantor: 'Sou louca por ele'
Imagem - Após defeito em trio, cantora desce e canta no meio dos foliões em Salvador

Após defeito em trio, cantora desce e canta no meio dos foliões em Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Marcelo Sangalo revela faculdade que pretende cursar e admite planos além da música
01

Marcelo Sangalo revela faculdade que pretende cursar e admite planos além da música

Imagem - Bahia tem três apostas premiadas na Mega-Sena; veja onde saíram os bilhetes
02

Bahia tem três apostas premiadas na Mega-Sena; veja onde saíram os bilhetes

Imagem - Estudante morre após tentar subir em caminhão de limpeza em circuito no Carnaval de Salvador
03

Estudante morre após tentar subir em caminhão de limpeza em circuito no Carnaval de Salvador

Imagem - Advogado de dono de camarote interditado na Barra foi preso após tentar acessar celular apreendido
04

Advogado de dono de camarote interditado na Barra foi preso após tentar acessar celular apreendido