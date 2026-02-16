BBB 26

BBB 26: Globo coloca Chaiany e Gabriela em camarote suspenso na Sapucaí para evitar interferência do público

Sisters acompanharam os desfiles a 25 metros de altura

Giuliana Mancini

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 09:51

Gabriela e Chaiany foram à Marquês de Sapucaí em ação especial do BBB 26 Crédito: Reprodução/TV Globo

A Globo voltou a levar participantes do Big Brother Brasil para assistir aos desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro após 16 anos, e adotou um esquema rigoroso para evitar qualquer interferência externa no jogo. Chaiany e Gabriela deixaram a casa do BBB 26 na madrugada desta segunda-feira (16) e acompanharam o Carnaval diretamente da Marquês de Sapucaí, em um camarote suspenso a cerca de 25 metros de altura.

A saída fez parte da dinâmica da Prova do Anjo, vencida por Gabriela, que garantiu o prêmio especial. Após dias de especulação dentro e fora do reality, a produção anunciou que a sister iria ao Sambódromo. A estudante precisou escolher uma pessoa para acompanhá-la e chamou Chaiany.

Gabriela e Chaiany foram à Marquês de Sapucaí em ação especial do BBB 26 1 de 7

Antes de deixarem a casa, elas tiveram os olhos vendados e receberam fones com cancelamento de ruído, estratégia adotada para impedir qualquer contato com informações externas.

O camarote utilizado pertence a uma das principais patrocinadoras do programa e foi pensado justamente para isolar as participantes do público. Segundo informações do Meio & Mensagem, a estrutura comporta até dez pessoas e pode ser elevada a 25 metros de altura, sendo acionada várias vezes ao longo das noites de desfile.

Famosos na Sapucaí no domingo (15) 1 de 34

A ação resgata uma tradição do BBB que ficou marcada nas primeiras edições do programa, quando participantes chegavam a desfilar ou acompanhar o Carnaval de perto. A prática foi interrompida após o BBB 10 e agora retorna com protocolos de segurança reforçados para preservar a dinâmica do jogo.

De volta à casa, Chaiany e Gabriela compartilharam a emoção da experiência com os brothers. "A energia é surreal, a gente ficou toda arrepiada", declarou Gabriela. Em outro momento, ela brincou sobre a própria reação. "Vai passar na TV duas bobas sendo bobas", comentou. Chaiany também celebrou o passeio ao relembrar o prêmio. "A gente foi na Sapucaí, a gente foi no camarote top lá", disse. "A gente viu tudo. Foi tudo!", completou Gabriela.