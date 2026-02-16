Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

FOTOS: Famosos lotam Sapucaí para curtir os desfiles da 1ª noite do grupo Especial do Rio de Janeiro

Veja quem marcou presença na folia carioca neste domingo (15)

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 09:03

Marina Ruy Barbosa se acaba de sambar durante desfile da Portela
Marina Ruy Barbosa se acaba de sambar durante desfile da Portela Crédito: Leo Franco / AgNews

Os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro começaram no último domingo (15) e reuniram uma série de celebridades na Marquês de Sapucaí. A primeira noite atraiu nomes como Ricky Martin, Camila Pitanga, Marina Ruy Barbosa, Taís Araújo, Adriane Galisteu e Rodrigo Santoro, que foram ver de pertinho a Acadêmicos de Niterói, Imperatriz Leopoldinense, Portela e Estação Primeira de Mangueira.

Veja as fotos:

Famosos na Sapucaí no domingo (15)

Marina Ruy Barbosa se acaba de sambar durante desfile da Portela por Leo Franco / AgNews
Taís Araújo por Anderson Bordê / AgNews
Taís Araujo e Sheron Menezzes por Paulo Tauil / Agnews
Camila Pitanga por Anderson Bordê / AgNews
Virgínia Fonseca atravessa a Sapucaí por Marcelo Sá Barretto/ AgNews
Judoca francês Teddy Riner marcou presença em camarote da Marquês de Sapucaí por Paulo Tauil / Agnews
Leandra Leal, Bárbara Paz e Deborah Block na Sapucaí por Dilson Silva / AgNews
Ary Fontoura e Rodrigo Santoro por Anderson Bordê / AgNews
Aline Moraes na Sapucaí por Dilson Silva / AgNews
Iza usa fantasia com efeito especial por Leo Franco / AgNews
Adriane Galisteu na Portela por Anderson Bordê / AgNews
Grazi Massafera na Sapucaí por Dilson Silva/AgNews
Nicoly Bahls na Sapucaí por Dilson Silva/AgNews
Cintia Dicker e Pedro Scooby na Sapucaí por Dilson Silva/AgNews
Mel Fronckowiak e Rodrigo Santoro por Dilson Silva/ AgNews
Sheron Menezzes na concentração da Portela por Leo Franco / AgNews
Ney Matogrosso desfila pela Imperatriz Leopoldinense por Leo Franco / AgNews
Jesuíta Barbosa desfila pela Imperatriz Leopoldinense por Leo Franco / AgNews
Duda Guerra desfila pela Imperatriz Leopoldinense por Leo Franco / AgNews
Cris Vianna por Anderson Bordê / AgNews
Brunna Gonçalves por Anderson Bordê / AgNews
Iza por Anderson Bordê / AgNews
Brunna Griphao por Anderson Bordê / AgNews
Dira Paes na Acadêmicos de Niterói na Marquês de Sapucaí por Leo Franco / AgNews
Wanessa Camargo marca presença em camarote da Marquês de Sapucaí por Paulo Tauil / Agnews
Fafá de Belém chega para a concentração da Acadêmicos de Niterói na Marquês de Sapucaí por Leo Franco / AgNews
Aline Campos por Rogério Fidalgo / AgNews
Ex-BBB Sol na Sapucaí por Dilson Silva/Ag News
Jaqueline e Adriane Galisteu por Anderson Bordê / AgNews
Marvvila desfila pela Portela por Leo Franco / AgNews
David Brazil e Adriane Galisteu por Anderson Bordê / AgNews
Cacau Protásio desfila pela Portela por Leo Franco / AgNews
Desfile da Portela com Lula e Janja por Anderson Bordê / AgNews
Componente da Comissão de frente da Portela sobrevoa a Sapucaí por Leo Franco / AgNews
1 de 34
Marina Ruy Barbosa se acaba de sambar durante desfile da Portela por Leo Franco / AgNews

Famosos no Camarote Nº1

Paolla Oliveira, Sabrina Sato, Mayara Lima por Divulgação/N1
Ricky Martin por Divulgação/N1
Lauren Jauregui por Divulgação/N1
Giovanna Lancelotti por Divulgação/N1
Carlo Ancelotti por Divulgação/N1
Mariana Goldfarb por Divulgação/N1
Lore Improta por Divulgação/N1
Jordanna Maia, Sabrina Sato e Malu Borges por Divulgação/N1
Ronaldo e Celina Locks por Divulgação/N1
Barbara Fialho por Divulgação/N1
Carol Nakamura por Divulgação/N1
Bruno Rezende por Divulgação/N1
Denilson, Ancelotti, Sabrina Sato e Ronaldo por Divulgação/N1
Erika Januza por Divulgação/N1
Giulia Costa por Divulgação/N1
Giulia Buscacio por Divulgação/N1
Gkay por Divulgação/N1
Maria, Silvia e Antonia Braz por Divulgação/N1
Mileide Mihaile por Divulgação/N1
Nicole Bahls por Divulgação/N1
Ricky Martin por Divulgação/N1
Sabrina Sato por Divulgação/N1
Tina Calamba por Divulgação/N1
Tierry por Divulgação/N1
1 de 24
Paolla Oliveira, Sabrina Sato, Mayara Lima por Divulgação/N1

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Leia mais

Imagem - FOTOS: Agatha Moreira, Rodrigo Simas, Gabriela Loran e Alanis Guillen: veja os famosos que curtiram o Camarote Salvador neste domingo (15)

FOTOS: Agatha Moreira, Rodrigo Simas, Gabriela Loran e Alanis Guillen: veja os famosos que curtiram o Camarote Salvador neste domingo (15)

Imagem - Sabrina Sato, Paolla Oliveira, Ancelotti e Ricky Martin: famosos marcam presença em camarote na Sapucaí; FOTOS

Sabrina Sato, Paolla Oliveira, Ancelotti e Ricky Martin: famosos marcam presença em camarote na Sapucaí; FOTOS

Imagem - Matheus & Kauan falam sobre tradição e inovação no sertanejo: 'A gente modifica o ritmo, mas sem perder a essência'

Matheus & Kauan falam sobre tradição e inovação no sertanejo: 'A gente modifica o ritmo, mas sem perder a essência'

Tags:

Carnaval rio de Janeiro Carnaval 2026 Sapucaí

Mais recentes

Imagem - Estudante morre após ser atropelada por caminhão de limpeza em circuito no Carnaval de Salvador

Estudante morre após ser atropelada por caminhão de limpeza em circuito no Carnaval de Salvador
Imagem - FOTOS: Agatha Moreira, Rodrigo Simas, Gabriela Loran e Alanis Guillen: veja os famosos que curtiram o Camarote Salvador neste domingo (15)

FOTOS: Agatha Moreira, Rodrigo Simas, Gabriela Loran e Alanis Guillen: veja os famosos que curtiram o Camarote Salvador neste domingo (15)
Imagem - Sabrina Sato, Paolla Oliveira, Ancelotti e Ricky Martin: famosos marcam presença em camarote na Sapucaí; FOTOS

Sabrina Sato, Paolla Oliveira, Ancelotti e Ricky Martin: famosos marcam presença em camarote na Sapucaí; FOTOS

MAIS LIDAS

Imagem - Piloto preso admite crimes contra adolescentes e detalha como atraía vítimas para o motel
01

Piloto preso admite crimes contra adolescentes e detalha como atraía vítimas para o motel

Imagem - Esquema milionário: entenda por que camarote interditado na Barra virou alvo da polícia
02

Esquema milionário: entenda por que camarote interditado na Barra virou alvo da polícia

Imagem - Advogado de dono de camarote interditado na Barra foi preso após tentar acessar celular apreendido
03

Advogado de dono de camarote interditado na Barra foi preso após tentar acessar celular apreendido

Imagem - Bahia tem três apostas premiadas na Mega-Sena; veja onde saíram os bilhetes
04

Bahia tem três apostas premiadas na Mega-Sena; veja onde saíram os bilhetes