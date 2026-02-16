FOTOS: Famosos lotam Sapucaí para curtir os desfiles da 1ª noite do grupo Especial do Rio de Janeiro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 09:03
Os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro começaram no último domingo (15) e reuniram uma série de celebridades na Marquês de Sapucaí. A primeira noite atraiu nomes como Ricky Martin, Camila Pitanga, Marina Ruy Barbosa, Taís Araújo, Adriane Galisteu e Rodrigo Santoro, que foram ver de pertinho a Acadêmicos de Niterói, Imperatriz Leopoldinense, Portela e Estação Primeira de Mangueira.
Veja as fotos:
Famosos na Sapucaí no domingo (15)
Famosos no Camarote Nº1
