FOTOS: Famosos lotam Sapucaí para curtir os desfiles da 1ª noite do grupo Especial do Rio de Janeiro

Veja quem marcou presença na folia carioca neste domingo (15)

Giuliana Mancini

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 09:03

Marina Ruy Barbosa se acaba de sambar durante desfile da Portela Crédito: Leo Franco / AgNews

Os desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro começaram no último domingo (15) e reuniram uma série de celebridades na Marquês de Sapucaí. A primeira noite atraiu nomes como Ricky Martin, Camila Pitanga, Marina Ruy Barbosa, Taís Araújo, Adriane Galisteu e Rodrigo Santoro, que foram ver de pertinho a Acadêmicos de Niterói, Imperatriz Leopoldinense, Portela e Estação Primeira de Mangueira.

