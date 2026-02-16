FOLIA

Lotado! Carnaval de Salvador registra quase 2 milhões de pessoas na rua

Número é recorde para o dia de domingo

Esther Morais

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 14:19

Carnaval em Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O Carnaval de Salvador reuniu quase 2 milhões de foliões nos circuitos oficiais da festa neste domingo (15), estabelecendo um recorde de público para o dia, segundo balanço apresentado pelo prefeito Bruno Reis na manhã desta segunda-feira (16).

De acordo com o gestor, mesmo diante do grande fluxo de pessoas, a operação montada pela Prefeitura conseguiu atravessar o dia sem grandes ocorrências. “Diante da magnitude, da dimensão e do recorde de pessoas ontem, no domingo, a gente conseguiu passar por mais esse dia sem maiores intercorrências”, afirmou.

O prefeito destacou ainda que a capital baiana segue lotada e que ajustes continuam sendo feitos para garantir o funcionamento dos serviços públicos durante a folia. “A cidade continua lotada. Já ajustamos as operações de transporte e, se Deus quiser, hoje tudo vai ocorrer na maior normalidade”, disse.

Segundo dados da Prefeitura, somente nos circuitos Dodô (Barra-Ondina), Osmar (Campo Grande) e Batatinha (Pelourinho), a estimativa é de aproximadamente 1,97 milhão de foliões ao longo do domingo. O circuito Osmar registrou quase 700 mil pessoas, enquanto o Barra-Ondina concentrou mais de 1 milhão de foliões.

Bruno Reis ressaltou ainda que a estrutura montada para a festa é comparável aos maiores eventos do mundo. “Não tem nenhum evento no mundo que tenha dois milhões de pessoas em apenas três circuitos. Primeiro você faz a revista de todo mundo que entra, depois oferece limpeza, iluminação, saúde, segurança, transporte e trânsito. É realmente uma megaoperação”, afirmou.

O alto fluxo de visitantes também refletiu na rede hoteleira da capital. A taxa de ocupação de hotéis e pousadas chegou a 99,5% no domingo de Carnaval, superando o índice registrado no mesmo dia da festa em 2025. O movimento também cresceu no aeroporto e na rodoviária, com aumento no número de pousos e passageiros desembarcados.

Durante o balanço, o prefeito também lamentou o acidente que resultou na morte de uma jovem durante operação de limpeza no circuito Barra-Ondina. Segundo ele, a vítima tentou subir em um caminhão-pipa em operação, escorregou e caiu. “A gente lamenta e recebe essa notícia com muita tristeza”, declarou, reforçando o apelo para que foliões não subam em veículos de limpeza, prática proibida e que oferece riscos.

O prefeito ainda mencionou intercorrências pontuais envolvendo um trio privado no circuito Barra-Ondina, mas avaliou que, de modo geral, a operação deste ano apresenta menos problemas em comparação a edições anteriores. “Problemas sempre vão existir, porque a Prefeitura não controla, por exemplo, um problema operacional de um trio privado. Mas, no geral, é uma excelente operação”, afirmou.