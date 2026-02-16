Ivete Sangalo se emociona em homenagem a Preta Gil em frente ao Expresso 2222

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wladmir Pinheiro
Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 16:06
Ivete Sangalo se emocionou ao abrir seu segundo dia de circuito Barra-Ondina homenageando a amiga Preta Gil, que morreu em julho de 2025. A homenagem aconteceu em frente ao camarote Expresso 2222, da família Gil, que esse ano é dedicado à memória da cantora.
'Eu quero começar abrindo esse dia, que habitualmente na segunda era uma certeza de que ela estaria aqui me esperando. E ela está aqui, na energia dela, está nas mensagens que ela me mandava, que eu ouço até hoje', disse Ivete no início do desfile.
'Hoje o camarote Expresso 2222 homenageia ela de uma forma muito linda e especial. Ela merece todas as homenagens. Pretinha sempre foi colo, abraço, beijo, conselho, ajuda, o amor, a liberdade, a personalidade. Estou falando de Preta Gil', disse Ivete, que entoou Sinais de Fogo, canção de Preta, junto com os foliões.
'Preta você deve saber o quanto a gente te ama', declarou Ivete.
