CARNAVAL

Ivete Sangalo se emociona em homenagem a Preta Gil em frente ao Expresso 2222

Wladmir Pinheiro

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 16:06

Ivete Sangalo se emociona em homenagem a Preta Gil em frente ao Expresso 2222 Crédito: Reprodução/TV Bahia

Ivete Sangalo se emocionou ao abrir seu segundo dia de circuito Barra-Ondina homenageando a amiga Preta Gil, que morreu em julho de 2025. A homenagem aconteceu em frente ao camarote Expresso 2222, da família Gil, que esse ano é dedicado à memória da cantora.

'Eu quero começar abrindo esse dia, que habitualmente na segunda era uma certeza de que ela estaria aqui me esperando. E ela está aqui, na energia dela, está nas mensagens que ela me mandava, que eu ouço até hoje', disse Ivete no início do desfile.

Marcelo Sangalo, no trio da mãe Crédito: WEBERT BELICIO/AGNEWS

'Hoje o camarote Expresso 2222 homenageia ela de uma forma muito linda e especial. Ela merece todas as homenagens. Pretinha sempre foi colo, abraço, beijo, conselho, ajuda, o amor, a liberdade, a personalidade. Estou falando de Preta Gil', disse Ivete, que entoou Sinais de Fogo, canção de Preta, junto com os foliões.

'Preta você deve saber o quanto a gente te ama', declarou Ivete.