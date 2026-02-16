Acesse sua conta
Vapes, desodorantes e chaves de fenda: veja quais objetos são apreendidos nos circuitos de Carnaval

Mais de 50 portais são distribuídos nos três principais circuitos da festa

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 17:37

Objetos apreendidos nos circuitos de Carnaval
Objetos apreendidos nos circuitos de Carnaval Crédito: Divulgação/PM

A Polícia Militar possui 53 portais de segurança distribuídos nos três principais circuitos do Carnaval de Salvador: Barra-Ondina, Campo Grande e Pelourinho. Durante as revistas, os policiais apreendem itens ilícitos ou que podem funcionar como armas em situações violentas. 

Entre as principais apreensões estão os cigarros eletrônicos, chamados popularmente de vapes. Resoluções da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e legislação municipal (Lei 7651/2009 e o decreto 19810/2009) vetam a comercialização, importação, armazenamento, transporte e propaganda de todos os tipos de dispositivos eletrônicos para fumar (DEF). 

Uma foto divulgada nesta segunda-feira (16) pela polícia mostra que ao menos 12 vapes foram apreendidos durante as revistas. “Além da proibição legal, eles são objetos inflamáveis e assim como materiais corrosivos e explosivos, também são proibidos nos circuitos. Qualquer coisa que possa causar lesão a pessoas, precisamos tirar de circulação”, alerta o coordenador geral dos portais de abordagem, tenente coronel Marcelo Carvalho. 

Além dos cigarros eletrônicos, outros itens apreendidos chamam atenção. Foram ao menos seis desodorantes, seis perfumes, oito tesouras, oito lâminas de barbear, sete canivetes, cinco chaves de fenda, além de dez facas, entre outros. 

Segundo a Polícia Militar, a atuação da tropa é pautada na prevenção e na orientação. "A atuação realizada pelo efetivo da PMBA integra tecnologia, planejamento e capacitação do efetivo, garantindo um controle eficiente dos acessos e contribuindo para que a festa transcorra com ordem e alegria", afirma, em nota. 

Na noite de sábado (14), um cordeiro foi preso em um dos portais portando uma pistola dentro de uma mochila. Nos três primeiros dias de festa, foram 3.350 itens apreendidos. 

