CARNAVAL

'A cantora tem gás? A cantora tem gogó?': Ivete diverte público arrastando bloco

Depois das brincadeiras, a cantora prestou uma homenagem à Preta Gil, em frente ao Expresso 2222

Pedro Carreiro

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 18:15

Ivete Sangalo abriu o quinto e penúltimo dia de Carnaval no circuito Dodô (Barra-Ondina), no horário marcado das 14h30 desta segunda-feira (16), arrastando uma multidão à frente do tradicional bloco Coruja. A apresentação, mais uma vez, reafirmou a dimensão da trajetória de “Mainha”, que atravessa três décadas de folia e se confunde com a própria história recente do Carnaval de Salvador.

Vestindo um body com listras brancas e vermelhas, Ivete já subiu ao trio já brincando e interagindo com o público como de costume. “A cantora tem gás? O público responde. A cantora tem gogó? A multidão responde. A cantora tem vocês?”, brincou. Depois das brincadeiras, prestou uma homenagem à Preta Gil, em frente ao Expresso 2222. “Ela está com nós na energia, em espírito, nas mensagens que ela deixava. Antes de eu vir para cá, eu ouço as mensagens que ela me mandava e rebobino a fita das minhas grandes emoções que tive com pretinha”, contou a cantora.

Ainda em tom de homenagem e com o trio parado, cantou em coro com o público "Sinais de Fogo", música de maior sucesso de Preta. Antes do trajeto se iniciar, a cantora animou o público com "Minha Pequena Eva", já causando uma apoteose em frente ao Farol da Barra.

O programador Vini Freitas, de 37 anos, era um dos fãs que aguardavam ansiosamente pelo início do desfile. “Ivete é a cara do nosso carnaval. Ninguém representa o nosso carnaval tão bem quanto ela. Eu saio principalmente por ela. Se já foram 30 anos, espero que venham mais 30 com ela", disse.

Outra que ama ouvir a cantora é a psicóloga Maria Fernanda Vaqueiro, de 43 anos. “Eu saio com Ivete desde que comecei a sair no carnaval, ela é sinônimo de alegria, representa a Bahia, representa o axé e a união", afirma. Durante o percurso, clássicos que atravessam décadas, como “Arerê”, “Sorte Grande (Poeira)”, “Festa”, “Abalou” e “O Mundo Vai”, dividiram espaço com sucessos mais recentes, entre eles “Energia de Gostosa”, “O Verão Bateu em Minha Porta” e a aposta para o Carnaval deste ano, “Vampirinha”.

A combinação evidenciou a estratégia de constante atualização que sustenta a permanência da artista entre as atrações mais aguardadas da festa. “Acompanho Ivete desde a época da banda Eva. Sempre admirei ela e sempre achei ela uma artista maravilhosa. Ao longo do tempo fui saindo nos blocos dela em vários lugares, amo. Acho que ela é uma artista completa e muito inteligente. Por isso que ela tá sempre no auge e não tem para ninguém”, disse a jornalista Flávia Uzeda, 42 anos.

A relação de “Veveta” com o Carnaval começou em 1996, quando, aos 23 anos, puxou pela primeira vez o Bloco Eva, então considerado o maior da capital baiana. Embora já integrasse a Banda Eva desde 1993, aquele desfile marcou sua consolidação como uma das protagonistas da folia. Desde então, Ivete construiu presença contínua no circuito, tornando-se uma das figuras mais reconhecidas e populares da música brasileira dentro e fora do período carnavalesco.

Há 25 anos no comando do Coruja — bloco criado em 1963 e que teve diferentes nomes da música baiana à frente ao longo de sua história — a cantora ajudou a redefinir a identidade do desfile. Desde que assumiu a condução, em 2002, o bloco passou a figurar de forma recorrente entre os mais disputados do circuito Barra-Ondina, reunindo foliões de diferentes gerações em torno de um repertório que equilibra memória afetiva e lançamentos recentes.

Com o percurso desta segunda-feira, Ivete encerrou sua participação no circuito Dodô neste Carnaval. A cantora ainda retorna à folia na terça-feira (17), quando comanda sua tradicional pipoca no circuito Osmar, no Campo Grande, e também se apresenta no Camarote Salvador, fechando mais um ciclo de protagonismo na maior festa de rua do país.