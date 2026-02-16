Acesse sua conta
Psirico ultrapassa Daniela Mercury no circuito Dodô em meio à polêmica sobre ordem do desfile

Trio precisou dar ré; confusão marca início da noite na Barra-Ondina nesta segunda-feira (16)

  • Foto do(a) author(a) Moyses Suzart

  • Moyses Suzart

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 20:03

Confusão de trios no circuito Dodô nesta segunda-feira (16)
Confusão de trios no circuito Dodô nesta segunda-feira (16) Crédito: Moysés Suzart/CORREIO

Vai precisar de muito Laroyê para Daniela Mercury conseguir abrir seus caminhos no circuito que ela mesma criou. Nesta segunda-feira (16) de Carnaval, ela não era para ser a primeira, mas isso não significou paz. 

Na ordem dos trios que desfilam no circuito Dodô (Barra-Ondina), Daniela sairia atrás do bloco de Carla Cristina, mas por problemas técnicos, o trio atrasou o desfile, precisando fazer uma manobra, encostando no palco do Beats. O problema é que, ao invés de Daniela passar, foi o trio de Psirico que ultrapassou a cantora no Largo do Farol da Barra. 

Pensa que acabou? O trio pipoca de Psirico, que passou Daniela sem autorização, também quebrou. E aí começou o tumulto. A organização do desfile pediu para Daniela passar Psirico, que encostou no Farol. "Eles passaram a gente de sacanagem, mas levaram o castigo", disse um dos staffs de Daniela. 

Daniela Mercury no Crocodilo no domingo de Carnaval

Daniela Mercury no Crocodilo no domingo de Carnaval por Celia Santos/@celiasantosfotos
Daniela Mercury no Crocodilo no domingo de Carnaval por Celia Santos/@celiasantosfotos
Daniela Mercury no Crocodilo no domingo de Carnaval por Celia Santos/@celiasantosfotos
Daniela Mercury no Crocodilo no domingo de Carnaval por Celia Santos/@celiasantosfotos
Daniela Mercury no Crocodilo no domingo de Carnaval por Gilberto Barbosa/CORREIO
Daniela Mercury no Crocodilo no domingo de Carnaval por Gilberto Barbosa/CORREIO
Daniela Mercury no Crocodilo no domingo de Carnaval por Gilberto Barbosa/CORREIO
Daniela Mercury no Crocodilo no domingo de Carnaval por Celia Santos/@celiasantosfotos
1 de 8
Daniela Mercury no Crocodilo no domingo de Carnaval por Celia Santos/@celiasantosfotos

O trio de Psirico, então, começou a dar ré para que a apresentação de Daniela Mercury começasse primeiro e quase atropelou o público. A apresentação da cantora começou por volta das 20 horas, após muita confusão entre as equipes dos artistas. "Te amo, Márcio Victor, mas Deus sabe de tudo, era o nosso lugar, antiguidade é posto", alfinetou Daniela, em cima do trio. 

A confusão acontece em meio ao imbróglio envolvendo as ordens de apresentação no circuito Dodô. A decisão que concedia a abertura do circuito à cantora no domingo (15) e na segunda-feira (16) foi derrubada pela Justiça no sábado (14). 

