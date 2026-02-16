ARSENAL

Dono de camarote interditado na Barra foi preso com mais de 500 munições de fuzil em resort de luxo

Diogo Santos de Almeida, conhecido como Diogo 305, teve a prisão preventiva decretada pela Justiça

Maysa Polcri

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 18:35

Diogo 305 é famoso por promover rifas na internet Crédito: Reprodução

O dono do Camarote 305, que foi interditado no circuito Dodô na véspera do Carnaval de Salvador, foi preso portando mais de 500 munições de fuzil em um resort de luxo em Busca Vida, na quarta-feira (11). Diogo Santos de Almeida, conhecido como Diogo 305, teve a prisão preventiva decretada na última sexta (13).

Segundo a decisão que manteve o rifeiro e influenciador detido, ele foi preso em flagrante portando grande quantidade de dinheiro e munições. Foram encontradas, no resort onde ele estava, 511 munições de fuzil, 390 munições de pistola, cinco carregadores de fuzil, uma pistola e três carregadores municiados. Também foram apreendidos mais de R$ 194 mil em espécie, joias, celulares e relógios de luxo.

A defesa alegou que Diogo Santos de Almeida possui registro de CAC (Colecionador, Atirador e Caçador), com certificados e guias de tráfego válidas, sustentando a regularidade das armas e pedindo liberdade provisória. No entanto, a Justiça entendeu que as munições encontradas são incompatíveis com a condição de atirador esportivo.



"A quantidade de munições apreendidas extrapola, e muito, o que seria razoável para a prática desportiva recreativa em um contexto de estadia temporária em um resort de luxo. A presença de 511 munições de calibre 5.56 (fuzil), um calibre de alto poder de destruição e perfuração, comumente utilizado em armamentos de guerra, sem a presença do respectivo armamento no local (conforme alegado pelo próprio custodiado, o fuzil estaria em São Paulo), denota uma conduta que coloca em risco concreto a segurança da coletividade", ressaltou a juíza Thais de Carvalho Kronemberger.

"A manutenção de tal arsenal em local de veraneio, desacompanhado do armamento principal para o qual parte da munição se destinava, e associado a vultosas quantias em dinheiro vivo (mais de cem mil reais em diversas moedas), sugere uma logística incompatível com a mera condição de atirador desportivo", acrescentou.

Além de Diogo, o advogado dele também foi alvo de busca e apreensão após tentar acessar remotamente um celular que havia sido apreendido durante a operação. Ele foi preso em flagrante por tentativa de obstrução da investigação. As prisões foram realizadas na terceira fase da operação Falsas Promessas, que já prendeu diferentes rifeiros por práticas criminosas na Bahia.

Camarote

O Camarote 305, interditado na última quarta-feira (11), é apontado pelas investigações da Polícia Civil como um dos meios utilizados por um grupo suspeito de lavar dinheiro da exploração ilegal de rifas na internet. Desde o sábado (14), o espaço passou a ser utilizado pela polícia como ponto estratégico de observação da folia no circuito Dodô.

Os valores dos ingressos vendidos variam entre R$ 927 e R$ 1.108. O passaporte para todos os dias de festa no camarote custa R$ 4,8 mil. De acordo com o diretor do Draco, delegado Fábio Lordello, a operação reforça a atuação estratégica da Polícia Civil da Bahia no enfrentamento ao crime organizado e à lavagem de dinheiro, com foco na interrupção de atividades ilícitas.