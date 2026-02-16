Acesse sua conta
Motociclista é transferido de helicóptero para hospital em Salvador após colidir com animal na pista

Vítima colidiu com um animal na pista, foi atendida em Itaparica e transportada para o Hospital do Subúrbio

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 19:51

Vítima foi transportada pelo Corpo de Bombeiros
Vítima foi transportada pelo Corpo de Bombeiros Crédito: Divulgação

Um homem foi transportado na manhã desta segunda-feira (16) para o Hospital do Subúrbio, em Salvador, após sofrer um acidente enquanto conduzia uma motocicleta.

O translado foi realizado pela aeronave Fênix 01, do Grupamento de Operações Aéreas (GOA) do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motociclista colidiu com um animal que atravessava a pista e precisou de atendimento médico inicial no Hospital Geral de Itaparica.

Ele apresentava suspeita de traumatismo cranioencefálico (TCE) e múltiplas escoriações. Após estabilização e avaliação médica, foi regulado para o Hospital do Subúrbio, unidade de referência em alta complexidade na capital baiana, onde segue sob cuidados especializados. Não há atualizações sobre o estado de saúde da vítima.

