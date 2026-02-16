Motociclista é transferido de helicóptero para hospital em Salvador após colidir com animal na pista

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 19:51
Um homem foi transportado na manhã desta segunda-feira (16) para o Hospital do Subúrbio, em Salvador, após sofrer um acidente enquanto conduzia uma motocicleta.
O translado foi realizado pela aeronave Fênix 01, do Grupamento de Operações Aéreas (GOA) do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA).
Vítima foi transportada pelo Corpo de Bombeiros
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motociclista colidiu com um animal que atravessava a pista e precisou de atendimento médico inicial no Hospital Geral de Itaparica.
Ele apresentava suspeita de traumatismo cranioencefálico (TCE) e múltiplas escoriações. Após estabilização e avaliação médica, foi regulado para o Hospital do Subúrbio, unidade de referência em alta complexidade na capital baiana, onde segue sob cuidados especializados. Não há atualizações sobre o estado de saúde da vítima.