Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Os donos do lugar: gatos tomaram conta de cidade e hoje vivem e trabalham ao lado dos comerciantes

Descubra a história de La Vega Central, no Chile, um mercado que se tornou um verdadeiro lar para centenas de gatos, inspirando até um livro de fotografia

  • M
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 13:36

Mais do que um ponto de comércio, a feira de La Vega Central no Chile é conhecida como a "Cidade dos Gatos" Crédito: Rodrigo Soldon Souza/Flickr

A feira de La Vega Central, no Chile, é um mercado amplo com mais de mil barracas que oferecem todos os tipos de produtos aos visitantes. Entretanto, não é por conta desses fatores que esse ponto de comércio tem sua fama.

O local se destaca pela presença massiva de gatos pela feira. Seja nas barracas, passeando pelas frestas do comércio, descansando em cima de mercadorias ou pedindo carinho aos clientes, os felinos se tornaram um símbolo do mercado, denominado por muitos como a “Cidade dos Gatos”.

La Vega Central

Feira é conhecida como a 'cidade dos gatos' por YouTube
Feira é conhecida como a 'cidade dos gatos' por YouTube
Feira é conhecida como a 'cidade dos gatos' por YouTube
Feira é conhecida como a 'cidade dos gatos' por YouTube
Feira é conhecida como a 'cidade dos gatos' por YouTube
Feira é conhecida como a 'cidade dos gatos' por YouTube
Feira é conhecida como a 'cidade dos gatos' por YouTube
Feira é conhecida como a 'cidade dos gatos' por YouTube
Feira é conhecida como a 'cidade dos gatos' por YouTube
Feira é conhecida como a 'cidade dos gatos' por YouTube
Feira é conhecida como a 'cidade dos gatos' por YouTube
Feira é conhecida como a 'cidade dos gatos' por YouTube
1 de 12
Feira é conhecida como a 'cidade dos gatos' por YouTube

Como os gatos chegaram em La Vega Central

Os comerciantes de La Vega explicam ao The Clinic que essa história começou quando diversos gatos, ainda filhotes, foram encontrados no espaço da feira.

Para não deixá-los desamparados, os feirantes começaram a acolhê-los, mantendo-os em suas barracas e levando-os às suas casas e visitas ao veterinário.

Quando menos perceberam, o volume de bichinhos resgatados era tão grande que eles estavam por toda a feira. O local se tornou uma espécie de abrigo, onde gatos perdidos ou abandonados poderiam viver com o conforto proporcionado por quem passa por lá.

Os gatos agora fazem companhia aos vendedores, auxiliando-os nos negócios ao afastar ratos das barracas e chamando a atenção de potenciais compradores.

O livro "Gatos de La Vega"

Toda a história dos gatos como símbolo da feira já foi até registrada por lentes de câmeras profissionais. Em 2016, os fotógrafos Francisco Cabezas e Mireya Osorio lançaram o livro Gatos de La Vega, obra que contém fotos dos bichanos em seu dia a dia no mercado.

A ideia da obra inicialmente era outra. A dupla de fotógrafos, que já eram frequentadores da feira, ficava encantada com as variedades de cores provenientes dos produtos todas as vezes que iam ao local.

Essa riqueza de cores os motivou a fazer uma sessão de fotos pelo lugar, mas, ao conferir as fotos tiradas, a dupla percebeu que mais da metade das imagens tinham gatos. Por fim, os fotógrafos decidiram que os felinos deveriam ser as estrelas de sua obra.

Mais recentes

Imagem - A virada começa agora: 3 signos entram em uma fase muito melhor após esta semana

A virada começa agora: 3 signos entram em uma fase muito melhor após esta semana
Imagem - Paciente descobre câncer grave no rim dois anos após médico afirmar que dor era psicológica

Paciente descobre câncer grave no rim dois anos após médico afirmar que dor era psicológica
Imagem - Hoje (16 de fevereiro), a sorte muda de lado e a abundância começa a se manifestar com força para 4 signos

Hoje (16 de fevereiro), a sorte muda de lado e a abundância começa a se manifestar com força para 4 signos

MAIS LIDAS

Imagem - Estudante morre após tentar subir em caminhão de limpeza em circuito no Carnaval de Salvador
01

Estudante morre após tentar subir em caminhão de limpeza em circuito no Carnaval de Salvador

Imagem - Ivete Sangalo 'abandona' escolta ao perceber que PMs batiam de cacetete no povo para abrir caminho; veja vídeo
02

Ivete Sangalo 'abandona' escolta ao perceber que PMs batiam de cacetete no povo para abrir caminho; veja vídeo

Imagem - Cientista brasileira desenvolve vacina que faz paraplégicos voltarem a andar
03

Cientista brasileira desenvolve vacina que faz paraplégicos voltarem a andar

Imagem - Concursos públicos abertos têm mais de duas mil vagas e salários de até R$ 13,2 mil
04

Concursos públicos abertos têm mais de duas mil vagas e salários de até R$ 13,2 mil