Os donos do lugar: gatos tomaram conta de cidade e hoje vivem e trabalham ao lado dos comerciantes

Agência Correio
Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 13:36
A feira de La Vega Central, no Chile, é um mercado amplo com mais de mil barracas que oferecem todos os tipos de produtos aos visitantes. Entretanto, não é por conta desses fatores que esse ponto de comércio tem sua fama.
O local se destaca pela presença massiva de gatos pela feira. Seja nas barracas, passeando pelas frestas do comércio, descansando em cima de mercadorias ou pedindo carinho aos clientes, os felinos se tornaram um símbolo do mercado, denominado por muitos como a “Cidade dos Gatos”.
La Vega Central
Os comerciantes de La Vega explicam ao The Clinic que essa história começou quando diversos gatos, ainda filhotes, foram encontrados no espaço da feira.
Para não deixá-los desamparados, os feirantes começaram a acolhê-los, mantendo-os em suas barracas e levando-os às suas casas e visitas ao veterinário.
Quando menos perceberam, o volume de bichinhos resgatados era tão grande que eles estavam por toda a feira. O local se tornou uma espécie de abrigo, onde gatos perdidos ou abandonados poderiam viver com o conforto proporcionado por quem passa por lá.
Os gatos agora fazem companhia aos vendedores, auxiliando-os nos negócios ao afastar ratos das barracas e chamando a atenção de potenciais compradores.
Toda a história dos gatos como símbolo da feira já foi até registrada por lentes de câmeras profissionais. Em 2016, os fotógrafos Francisco Cabezas e Mireya Osorio lançaram o livro Gatos de La Vega, obra que contém fotos dos bichanos em seu dia a dia no mercado.
A ideia da obra inicialmente era outra. A dupla de fotógrafos, que já eram frequentadores da feira, ficava encantada com as variedades de cores provenientes dos produtos todas as vezes que iam ao local.
Essa riqueza de cores os motivou a fazer uma sessão de fotos pelo lugar, mas, ao conferir as fotos tiradas, a dupla percebeu que mais da metade das imagens tinham gatos. Por fim, os fotógrafos decidiram que os felinos deveriam ser as estrelas de sua obra.