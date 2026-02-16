Acesse sua conta
Estudante morre após ser atropelada por caminhão de limpeza em circuito no Carnaval de Salvador

Acidente aconteceu na Barra-Ondina na madrugada desta segunda-feira (16)

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 09:16

Caminhão fazia limpeza da avenida no momento do acidente
Caminhão fazia limpeza da avenida no momento do acidente Crédito: Reprodução

Uma estudante de 24 anos morreu na madrugada desta segunda-feira (16) após ser atropelada por um caminhão de limpeza urbana durante o Carnaval de Salvador. O acidente aconteceu no circuito Barra Ondina por volta das 4h, logo após a passagem dos trios elétricos, enquanto equipes realizavam a limpeza da via.

Segundo a Empresa de Limpeza Urbana de Salvador, a jovem subiu no caminhão sem autorização enquanto o veículo estava em movimento. Ela teria escorregado, caído sobre uma das rodas e sido atropelada. O socorro foi acionado imediatamente, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A vítima era bióloga e estudante de pós graduação da Universidade Federal da Bahia. O corpo foi periciado e removido pelo Departamento de Polícia Técnica. O motorista do caminhão prestou depoimento no posto da Polícia Civil montado no circuito. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Veja a nota da Limpurb:

A Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) lamenta profundamente a ocorrência registrada na manhã desta segunda-feira (16) envolvendo um caminhão-pipa em operação na região da Barra. Durante a passagem do veículo, que é de uma empresa prestadora de serviço da Limpurb, uma mulher subiu no caminhão, sem autorização, escorregou e caiu sobre uma das rodas. O socorro foi acionado imediatamente, mas ela não resistiu aos ferimentos e faleceu. Neste momento de pesar, a Limpurb se solidariza com amigos e familiares dela.

A Limpurb alerta que essa prática é terminantemente proibida e orienta que as pessoas não subam nos veículos. Imagens que circulam nas redes sociais mostram pessoas subindo nos veículos, mas esse acesso é proibido e representa riscos. A Limpurb reitera que seus veículos operam seguindo protocolos de segurança e que o acesso é restrito a profissionais autorizados.

Tags:

Circuito Dodo Circuito Barra-ondina

