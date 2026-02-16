Acesse sua conta
Marcelo Sangalo revela faculdade que pretende cursar e admite planos além da música

Filho de Ivete Sangalo fala sobre música eletrônica, produção e desejo de equilibrar estudos e shows

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 05:30

Marcelo Sangalo Crédito: Divulgação

Filho de Ivete Sangalo com o nutricionista Daniel Cady, Marcelo Sangalo começa a desenhar os próprios passos na música, mas deixa claro que o futuro não se limita aos palcos. Aos 16 anos, ele marcou presença no Camarote Villa, em Salvador, neste domingo (15), e comentou os planos para a carreira e a vida acadêmica.

Em conversa com a revista Quem, o jovem afirmou que a prioridade no momento é concluir os estudos. “Primeiramente, terminar a escola, que está indo muito bem, graças a Deus. O que eu pretendo é ter minha vida musical, mas também ter uma vida… Pretendo fazer faculdade, entrar em outros ramos também”, disse.

Apesar do sobrenome conhecido, Marcelo demonstra interesse em construir uma trajetória própria. Ele tem se dedicado à música eletrônica e à produção musical, explorando o universo de DJ e criando composições autorais. “Na música, eu estou mergulhando mais na questão de ser DJ, tocar e tal. Aproveitei que faço produção também, tô construindo muitas músicas legais (…). Está indo muito bem”, contou.

Mesmo com o desejo de expandir horizontes, o adolescente reforça que pretende manter a parceria com a mãe nos shows. “Não deixar de tocar com minha mãe também, que é a base, é essencial”, afirmou.

Além da música, Marcelo já tem um plano definido para o ensino superior. Ele pretende cursar Business, com o objetivo de ampliar conhecimentos na área de negócios e aplicar essa formação em projetos ligados à própria carreira artística. “Eu quero fazer faculdade de Business para poder levar os negócios para frente e, com fé em Deus, criar muito mais coisas envolvendo a música também, que é minha meta”, declarou.

