VÍDEO: Ivete Sangalo se derrete por Marcelinho e enche filho de beijos e abraços em cima do trio

Fernanda Varela
Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 21:14
Nenhum nome combinaria tanto com Ivete Sangalo quanto o do seu bloco: Coruja. Mãezona, a cantora desfilou no sábado de Carnaval com seu primogênito, Marcelo, de 15 anos, e fez questão de demonstrar seu amor pelo garoto.
Nas imagens registradas por fãs, Ivete aparece interrompendo a apresentação por alguns instantes para abraçar e beijar o filho. Sorridente, ela se declara e troca palavras de afeto com o menino diante da multidão que acompanhava o desfile.
Marcelo Sangalo
O gesto arrancou aplausos do público e comentários emocionados nas redes sociais. Fãs destacaram a relação próxima entre mãe e filho e celebraram a presença de Marcelinho ao lado da artista durante a folia.
