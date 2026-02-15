Acesse sua conta
VÍDEO: Ivete Sangalo se derrete por Marcelinho e enche filho de beijos e abraços em cima do trio

Momento aconteceu neste sábado (14), durante desfile no Carnaval de Salvador, e foi registrado em vídeo

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 21:14

Marcelo e Ivete Sangalo
Marcelo e Ivete Sangalo Crédito: Reprodução

Nenhum nome combinaria tanto com Ivete Sangalo quanto o do seu bloco: Coruja. Mãezona, a cantora desfilou no sábado de Carnaval com seu primogênito, Marcelo, de 15 anos, e fez questão de demonstrar seu amor pelo garoto.

Nas imagens registradas por fãs, Ivete aparece interrompendo a apresentação por alguns instantes para abraçar e beijar o filho. Sorridente, ela se declara e troca palavras de afeto com o menino diante da multidão que acompanhava o desfile.

Marcelo Sangalo

Marcelo Sangalo por Vitor Santos / AgNews
Marcelo Sangalo por Sora Maia/CORREIO
Marcelo Sangalo por Sora Maia/CORREIO
Marcelo Sangalo por Vitor Santos / AgNews
Marcelo Sangalo por Vitor Santos / AgNews
Marcelo Sangalo por Vitor Santos / AgNews
1 de 6
Marcelo Sangalo por Vitor Santos / AgNews

O gesto arrancou aplausos do público e comentários emocionados nas redes sociais. Fãs destacaram a relação próxima entre mãe e filho e celebraram a presença de Marcelinho ao lado da artista durante a folia.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

