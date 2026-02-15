Acesse sua conta
Bell Marques perde a paciência com folião na Barra: 'Imbecil!'

Cantor se revoltou durante apresentação neste domingo (15)

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 19:16

Bell Marques
Bell Marques Crédito: Webert Belicio/ Agnews

O cantor Bell Marques interrompeu sua apresentação neste domingo (15) ao perceber que um spray foi lançado em meio ao público durante o evento e reagiu em cima do trio. Sem paciência, ele chamou o folião de imbecil e pediu apoio da polícia.

Segundo o artista, a substância pode representar perigo, especialmente para crianças com alergias ou problemas respiratórios. Ele afirmou que, caso descubra quem foi o responsável, vai colaborar para que a pessoa seja identificada e responda pelo que fez.

Bell Marques com o Camaleão no domingo de Carnaval

Bell Marques no Carnaval de Salvador por Webert Belicio/ AgNews
Bell Marques no Carnaval de Salvador por Webert Belicio/ AgNews
Bell Marques no Carnaval de Salvador por Webert Belicio/ AgNews
Bell Marques no Carnaval de Salvador por Webert Belicio/ AgNews
Bell Marques no Carnaval de Salvador por Webert Belicio/ AgNews
Bell Marques no Carnaval de Salvador por Webert Belicio/ AgNews
Bell Marques no Carnaval de Salvador por Webert Belicio/ AgNews
Bell Marques no Carnaval de Salvador por Webert Belicio/ AgNews
Bell Marques no Carnaval de Salvador por Webert Belicio/ AgNews
Bell Marques no Carnaval de Salvador por Webert Belicio/ AgNews
Bell Marques no Carnaval de Salvador por Webert Belicio/ AgNews
Bell Marques no Carnaval de Salvador por Webert Belicio/ AgNews
Bell Marques no Carnaval de Salvador por Webert Belicio/ AgNews
Bell Marques no Carnaval de Salvador por Webert Belicio/ AgNews
Bell Marques no Carnaval de Salvador por Webert Belicio/ AgNews
Bell Marques no Carnaval de Salvador por Webert Belicio/ AgNews
Bell Marques no Carnaval de Salvador por Webert Belicio/ AgNews
Bell Marques no Carnaval de Salvador por Webert Belicio/ AgNews
Bell Marques no Carnaval de Salvador por Webert Belicio/ AgNews
Bell Marques no Carnaval de Salvador por Webert Belicio/ AgNews
Bell Marques no Carnaval de Salvador por Webert Belicio/ AgNews
Bell Marques no Carnaval de Salvador por Webert Belicio/ AgNews
1 de 22
Bell Marques no Carnaval de Salvador por Webert Belicio/ AgNews

“Alguém soltou um spray ali e, se alguém souber identificar quem foi, essa pessoa precisa ser responsabilizada. Um produto desses não faz bem a ninguém e pode até provocar uma reação grave em uma criança alérgica. É uma atitude completamente irresponsável. Se eu descobrir quem foi, vou apontar para que a polícia tome as providências e vou testemunhar. Isso não pode ficar impune”, reclamou

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

