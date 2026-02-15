CORREIO FOLIA

Bell Marques perde a paciência com folião na Barra: 'Imbecil!'

Cantor se revoltou durante apresentação neste domingo (15)

Fernanda Varela

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 19:16

O cantor Bell Marques interrompeu sua apresentação neste domingo (15) ao perceber que um spray foi lançado em meio ao público durante o evento e reagiu em cima do trio. Sem paciência, ele chamou o folião de imbecil e pediu apoio da polícia.

Segundo o artista, a substância pode representar perigo, especialmente para crianças com alergias ou problemas respiratórios. Ele afirmou que, caso descubra quem foi o responsável, vai colaborar para que a pessoa seja identificada e responda pelo que fez.

“Alguém soltou um spray ali e, se alguém souber identificar quem foi, essa pessoa precisa ser responsabilizada. Um produto desses não faz bem a ninguém e pode até provocar uma reação grave em uma criança alérgica. É uma atitude completamente irresponsável. Se eu descobrir quem foi, vou apontar para que a polícia tome as providências e vou testemunhar. Isso não pode ficar impune”, reclamou