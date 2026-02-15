Acesse sua conta
Pela sétima vez, Alok comanda trio no Carnaval: 'Sou acolhido por Salvador'

Neste ano, o DJ traz também para a folia remixes do EP GIL by Alok & Friends, com músicas de Gilberto Gil

  • Foto do(a) author(a) Gilberto Barbosa

  • Gilberto Barbosa

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 20:59

Alok no carnaval de Salvador
Alok no carnaval de Salvador Crédito: Gilberto Barbosa/CORREIO

O DJ Alok se apresenta pela sétima vez em cima de um trio no Carnaval de Salvador, na noite deste domingo (15). A pipoca do artista é a décima atração a desfilar no circuito Dodô (Barra/Ondina). Antes de colocar o carro na rua, Alok comentou sobre a diversidade de ritmos da folia baiana e sobre o acolhimento que tem recebido do público ano após ano.

“Essa é a magia do Carnaval de Salvador, porque, por mais que seja uma festa com essência no ritmo baiano, ela acaba acolhendo diferentes gêneros musicais. E isso, de alguma maneira, faz com que ele [o Carnaval] esteja sempre se expandindo”, afirmou.

Para o músico, a celebração e o encontro de diferentes sonoridades são o que tornam o Carnaval de Salvador único. “Eu vejo que o Carnaval de Salvador só cresce exatamente porque é diferente dos outros lugares, ele acolhe diferentes gêneros. Eu sou um caso disso, também sou acolhido por Salvador”, destacou.

O amor pela Bahia e pela música baiana é tanto que, em dezembro de 2025, Alok lançou o projeto GIL by Alok & Friends (Remixes), um EP com músicas de Gilberto Gil. “Gil tem uma assinatura muito única, que o mundo inteiro curte. Traz uma vibe bem Brasil, tropical, e foi muito prazeroso e muito fácil esse trabalho. Acho que o Gil facilitou muito minha vida nesse projeto”, comemorou.

O artista explicou que, durante o processo criativo, que contou com diálogo com o ícone baiano, buscou dar uma nova roupagem às canções, conectando-as à nova geração e ao público da música eletrônica. “Fiz questão de convidar vários DJs e produtores de eletrônico que são muito bons. Eles colaboraram comigo nesse álbum com o Gil. É muito legal ver como você consegue pegar a música do Gil, que é um clássico, transformar em eletrônico e ela acabar sendo tocada por vários DJs no mundo inteiro”, disse, orgulhoso.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

