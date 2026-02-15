Acesse sua conta
FOTOS: Lula se emociona ao chegar na Sapucaí para acompanhar homenagem da Acadêmicos de Niterói

Presidente assiste aos desfiles em camarote de Eduardo Paes enquanto escola leva enredo sobre sua trajetória à avenida

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 23:07

Lula na Sapucaí
Lula na Sapucaí Crédito: Dilson Silva/Agnews

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou por volta das 20h30 deste domingo (15) ao Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, para acompanhar os desfiles das escolas de samba. Ele ficará no espaço reservado ao prefeito Eduardo Paes, sem participar diretamente da apresentação na avenida.

A primeira escola a entrar na pista, a Acadêmicos de Niterói, preparou um enredo em homenagem ao presidente, com o título “Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil”. A agremiação abriu a noite levando para a avenida referências à trajetória política e pessoal do chefe do Executivo.

Também marcaram presença no sambódromo integrantes do governo federal, como a ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

A primeira-dama Janja da Silva deve desfilar no último carro alegórico da escola, que traz uma escultura do presidente. A participação dela gerou divergências entre aliados de Lula, segundo relatos de bastidores. O presidente foi orientado a não integrar o cortejo e, por isso, optou por acompanhar a apresentação do camarote.

A homenagem também levantou debate sobre possíveis implicações eleitorais e jurídicas, principalmente em relação à propaganda antecipada. Lula é apontado como pré-candidato à reeleição, o que intensificou a discussão em torno do desfile.

