CORREIO FOLIA

'Carnaval especial': Scheila Carvalho celebra sucesso de “Panamera” e folia em família

Dançarina esteve presente no Camarote Expresso 2222 na noite deste domingo (15)

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 23:52

Scheila Carvalho esteve no Camarote Expresso 2222 e falou sobre o carnaval de 2026 com a família Crédito: Ana Beatriz Sousa/CORREIO/ Reprodução/ Redes sociais

O Carnaval de 2026 tem sido ainda mais especial para a ex-dançarina do É o Tchan!, Scheila Carvalho. Neste ano, ela levou, pela primeira vez, a filha de 15 anos para curtir a folia no Camarote Expresso 2222. Além disso, na noite deste domingo (15), Sheila comemorou o sucesso de “Panamera”, aposta do marido, Tony Salles, para música do Carnaval.

“Ele está muito emocionado, porque é um cara que acredita na música, que tem fé e batalha. Poder chegar e vê-lo sendo reconhecido é algo maravilhoso e incrível para todos nós”, declarou. “Ver ele se emocionando com esse Carnaval, que é ainda mais especial para a gente, está sendo um momento de muita gratidão”, completou.

A celebração deste ano tem um significado extra por estar sendo compartilhada com a filha. Pela primeira vez, Scheila levou Giullia, de 15 anos, para aproveitar a festa em Salvador. “Mais especial ainda é a filhota curtindo o primeiro ano, com 15 anos, podendo vir dançar comigo e se divertir”, vibrou.

Sheila também comentou sobre a emoção de estar no Expresso 2222 em uma edição que homenageia Preta Gil. “Tenho a honra e o privilégio de ter conhecido Preta e vivido momentos incríveis com ela. Uma mulher maravilhosa, que tenho certeza de que Papai do Céu está cuidando muito bem lá em cima, porque o amor que ela emanou aqui para a gente foi lindo”, afirmou.