Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Carnaval especial': Scheila Carvalho celebra sucesso de “Panamera” e folia em família

Dançarina esteve presente no Camarote Expresso 2222 na noite deste domingo (15)

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 23:52

Scheila Carvalho esteve no Camarote Expresso 2222 e falou sobre o carnaval de 2026 com a família
Scheila Carvalho esteve no Camarote Expresso 2222 e falou sobre o carnaval de 2026 com a família Crédito: Ana Beatriz Sousa/CORREIO/ Reprodução/ Redes sociais

O Carnaval de 2026 tem sido ainda mais especial para a ex-dançarina do É o Tchan!, Scheila Carvalho. Neste ano, ela levou, pela primeira vez, a filha de 15 anos para curtir a folia no Camarote Expresso 2222. Além disso, na noite deste domingo (15), Sheila comemorou o sucesso de “Panamera”, aposta do marido, Tony Salles, para música do Carnaval.

“Ele está muito emocionado, porque é um cara que acredita na música, que tem fé e batalha. Poder chegar e vê-lo sendo reconhecido é algo maravilhoso e incrível para todos nós”, declarou. “Ver ele se emocionando com esse Carnaval, que é ainda mais especial para a gente, está sendo um momento de muita gratidão”, completou.

Scheila Carvalho no Carnaval de Salvador

Scheila Carvalho no Carnaval de Salvador por Wagner Bahia
Scheila Carvalho no Carnaval de Salvador por Wagner Bahia
Scheila Carvalho no Carnaval de Salvador por Wagner Bahia
Scheila Carvalho no Carnaval de Salvador por Wagner Bahia
Scheila Carvalho no Carnaval de Salvador por Wagner Bahia
Scheila Carvalho no Carnaval de Salvador por Wagner Bahia
Scheila Carvalho no Carnaval de Salvador por Wagner Bahia
Scheila Carvalho no Carnaval de Salvador por Wagner Bahia
Scheila Carvalho no Carnaval de Salvador por Wagner Bahia
Scheila Carvalho no Carnaval de Salvador por Wagner Bahia
Scheila Carvalho no Carnaval de Salvador por Wagner Bahia
Scheila Carvalho no Carnaval de Salvador por Wagner Bahia
Scheila Carvalho no Carnaval de Salvador por Wagner Bahia
Scheila Carvalho no Carnaval de Salvador por Wagner Bahia
1 de 14
Scheila Carvalho no Carnaval de Salvador por Wagner Bahia

A celebração deste ano tem um significado extra por estar sendo compartilhada com a filha. Pela primeira vez, Scheila levou Giullia, de 15 anos, para aproveitar a festa em Salvador. “Mais especial ainda é a filhota curtindo o primeiro ano, com 15 anos, podendo vir dançar comigo e se divertir”, vibrou.

Sheila também comentou sobre a emoção de estar no Expresso 2222 em uma edição que homenageia Preta Gil. “Tenho a honra e o privilégio de ter conhecido Preta e vivido momentos incríveis com ela. Uma mulher maravilhosa, que tenho certeza de que Papai do Céu está cuidando muito bem lá em cima, porque o amor que ela emanou aqui para a gente foi lindo”, afirmou.

O projeto Correio Folia é uma realização do Jornal Correio com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador.

Mais recentes

Imagem - Carnaval 2026: veja looks dos famosos na folia em Salvador e no Rio de Janeiro

Carnaval 2026: veja looks dos famosos na folia em Salvador e no Rio de Janeiro
Imagem - Carlinhos Brown reúne artistas, fãs e recebe homenagens em noite movimentada no Camarote Brown

Carlinhos Brown reúne artistas, fãs e recebe homenagens em noite movimentada no Camarote Brown
Imagem - Meninos Rei celebram 10 anos de marca com agenda intensa entre Salvador e Rio de Janeiro

Meninos Rei celebram 10 anos de marca com agenda intensa entre Salvador e Rio de Janeiro

MAIS LIDAS

Imagem - Bell Marques perde a paciência com folião na Barra: 'Imbecil!'
01

Bell Marques perde a paciência com folião na Barra: 'Imbecil!'

Imagem - Mamãe Coruja: Marcelo Sangalo atrai olhares dos fãs ao tocar no trio durante desfile de Ivete
02

Mamãe Coruja: Marcelo Sangalo atrai olhares dos fãs ao tocar no trio durante desfile de Ivete

Imagem - Cientista brasileira desenvolve vacina que faz paraplégicos voltarem a andar
03

Cientista brasileira desenvolve vacina que faz paraplégicos voltarem a andar

Imagem - A vida finalmente começa a melhorar para 3 signos depois de hoje (15 de fevereiro) e uma nova fase traz mais leveza e clareza
04

A vida finalmente começa a melhorar para 3 signos depois de hoje (15 de fevereiro) e uma nova fase traz mais leveza e clareza