Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ex-atriz da Globo vai viver ex-primeira-dama Marisa Letícia em desfile que homenageia Lula na Sapucaí

Juliana Baroni interpretará ela no enredo da Acadêmicos de Niterói que homenageia Lula no Carnaval de 2026

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 15:11

Lula e Marisa Letícia
Lula e Marisa Letícia Crédito: Rperodução

A atriz Juliana Baroni foi escolhida para interpretar Marisa Letícia Lula da Silva no desfile da Acadêmicos de Niterói no Carnaval de 2026. A escola, que estreia no Grupo Especial do Rio de Janeiro, levará para a Sapucaí um enredo centrado na trajetória pessoal e política do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com forte apelo emocional e simbólico.

O convite à ex-atriz da Globo chama atenção pelo peso histórico da personagem. Marisa Letícia foi esposa de Lula por mais de quatro décadas e se tornou uma figura marcante da história recente do país, especialmente entre apoiadores do presidente. Na avenida, ela será retratada como parte central da narrativa construída pela escola.

Juliana Baroni

Juliana Baroni por Reprodução
Juliana Baroni por Reprodução
Juliana Baroni por Reprodução
Juliana Baroni por Reprodução
Juliana Baroni por Reprodução
Juliana Baroni por Reprodução
Juliana Baroni por Reprodução
1 de 7
Juliana Baroni por Reprodução

O enredo escolhido pela Acadêmicos de Niterói tem o título “Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil” e propõe contar a caminhada de Lula desde a origem humilde até a chegada à Presidência. A presença de Marisa Letícia na narrativa reforça o tom afetivo do desfile, que mistura política, memória e cultura popular.

Essa não será a primeira vez que Juliana Baroni vive a ex-primeira-dama. Em 2010, a atriz interpretou Marisa Letícia no filme Lula, o Filho do Brasil. Na época, sua atuação foi marcada por uma abordagem discreta e sensível, o que contribuiu para a boa recepção do público. Agora, a personagem retorna em um novo contexto, desta vez diante do público do Carnaval.

Lula e diretoria da Acadêmicos de Niterói

Lula e diretoria da Acadêmicos de Niterói por Ricardo Stuckert
Lula e diretoria da Acadêmicos de Niterói por Ricardo Stuckert
Lula e diretoria da Acadêmicos de Niterói por Ricardo Stuckert
Lula e diretoria da Acadêmicos de Niterói por Ricardo Stuckert
1 de 4
Lula e diretoria da Acadêmicos de Niterói por Ricardo Stuckert

A atual primeira-dama, Janja Lula da Silva, já confirmou participação no desfile. Lula, até o momento, não informou se estará presente na Sapucaí no dia da apresentação da escola. Também não foi divulgado quem representará o presidente na avenida.

Marisa Letícia Lula da Silva morreu em 2017, após sofrer um AVC. Desde então, passou a ocupar um lugar simbólico na memória política e afetiva do país. No desfile da Acadêmicos de Niterói, sua representação promete ser um dos momentos mais emocionantes da apresentação.

Leia mais

Imagem - Após recusa de Seu Jorge e Chico Buarque, Acadêmicos de Niterói lança samba-enredo em homenagem a Lula

Após recusa de Seu Jorge e Chico Buarque, Acadêmicos de Niterói lança samba-enredo em homenagem a Lula

Imagem - Por que Seu Jorge e Chico Buarque recusaram convite para compor samba-enredo em homenagem a Lula

Por que Seu Jorge e Chico Buarque recusaram convite para compor samba-enredo em homenagem a Lula

Conhecida nacionalmente por ter sido Paquita, Juliana Baroni construiu carreira como atriz em novelas, séries e filmes, com passagens por produções como Malhação e Dance Dance Dance. O reconhecimento popular da atriz é visto como um reforço para a proposta do desfile, que aposta em uma narrativa forte e de grande repercussão.

Com um enredo de temática política e personagens reais da história brasileira, a Acadêmicos de Niterói aposta alto em sua estreia no Grupo Especial. A expectativa é de que o desfile esteja entre os mais comentados do Carnaval de 2026.

Tags:

Carnaval

Mais recentes

Imagem - Camarote Expresso 2222 fará homenagem emocionante para Preta Gil no Carnaval 2026

Camarote Expresso 2222 fará homenagem emocionante para Preta Gil no Carnaval 2026
Imagem - Alinne Rosa aposta no orgulho nacional e anuncia 'Só Tem no Brasil como tema do Carnaval 2026

Alinne Rosa aposta no orgulho nacional e anuncia 'Só Tem no Brasil como tema do Carnaval 2026
Imagem - Por que o Carnaval de Salvador 2026 tem tudo para ser o maior da história?

Por que o Carnaval de Salvador 2026 tem tudo para ser o maior da história?

MAIS LIDAS

Imagem - Micro-ondas é coisa do passado: a moda agora é aquecer a comida como a vovó fazia
01

Micro-ondas é coisa do passado: a moda agora é aquecer a comida como a vovó fazia

Imagem - Inmet emite alerta de chuvas intensas para 96 cidades da Bahia; veja lista
02

Inmet emite alerta de chuvas intensas para 96 cidades da Bahia; veja lista

Imagem - O universo fala sem rodeios hoje (21 de janeiro) e Áries, Virgem, Sagitário e Peixes percebem que não dá mais para adiar
03

O universo fala sem rodeios hoje (21 de janeiro) e Áries, Virgem, Sagitário e Peixes percebem que não dá mais para adiar

Imagem - Ex-Bahia vai parar no Campeonato Gaúcho após fracassar na Europa
04

Ex-Bahia vai parar no Campeonato Gaúcho após fracassar na Europa