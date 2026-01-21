CARNAVAL 2026

Ex-atriz da Globo vai viver ex-primeira-dama Marisa Letícia em desfile que homenageia Lula na Sapucaí

Juliana Baroni interpretará ela no enredo da Acadêmicos de Niterói que homenageia Lula no Carnaval de 2026

Fernanda Varela

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 15:11

Lula e Marisa Letícia

A atriz Juliana Baroni foi escolhida para interpretar Marisa Letícia Lula da Silva no desfile da Acadêmicos de Niterói no Carnaval de 2026. A escola, que estreia no Grupo Especial do Rio de Janeiro, levará para a Sapucaí um enredo centrado na trajetória pessoal e política do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com forte apelo emocional e simbólico.

O convite à ex-atriz da Globo chama atenção pelo peso histórico da personagem. Marisa Letícia foi esposa de Lula por mais de quatro décadas e se tornou uma figura marcante da história recente do país, especialmente entre apoiadores do presidente. Na avenida, ela será retratada como parte central da narrativa construída pela escola.

O enredo escolhido pela Acadêmicos de Niterói tem o título “Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil” e propõe contar a caminhada de Lula desde a origem humilde até a chegada à Presidência. A presença de Marisa Letícia na narrativa reforça o tom afetivo do desfile, que mistura política, memória e cultura popular.

Essa não será a primeira vez que Juliana Baroni vive a ex-primeira-dama. Em 2010, a atriz interpretou Marisa Letícia no filme Lula, o Filho do Brasil. Na época, sua atuação foi marcada por uma abordagem discreta e sensível, o que contribuiu para a boa recepção do público. Agora, a personagem retorna em um novo contexto, desta vez diante do público do Carnaval.

A atual primeira-dama, Janja Lula da Silva, já confirmou participação no desfile. Lula, até o momento, não informou se estará presente na Sapucaí no dia da apresentação da escola. Também não foi divulgado quem representará o presidente na avenida.

Marisa Letícia Lula da Silva morreu em 2017, após sofrer um AVC. Desde então, passou a ocupar um lugar simbólico na memória política e afetiva do país. No desfile da Acadêmicos de Niterói, sua representação promete ser um dos momentos mais emocionantes da apresentação.

Conhecida nacionalmente por ter sido Paquita, Juliana Baroni construiu carreira como atriz em novelas, séries e filmes, com passagens por produções como Malhação e Dance Dance Dance. O reconhecimento popular da atriz é visto como um reforço para a proposta do desfile, que aposta em uma narrativa forte e de grande repercussão.