Por que Seu Jorge e Chico Buarque recusaram convite para compor samba-enredo em homenagem a Lula

Cantores optaram por deixar a composição do samba nas mãos de compositores da comunidade

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 10:11

Seu Jorge e Chico Buarque recusam convite para compor samba em homenagem a Lula
Seu Jorge e Chico Buarque recusam convite para compor samba em homenagem a Lula Crédito: Reprodução

Convocados pela Acadêmicos de Niterói para criar o samba-enredo do Carnaval 2026 em homenagem a Lula, Seu Jorge e Chico Buarque disseram “não” e defenderam que a obra deve ficar com compositores da própria comunidade.

A escola, que estreia no Grupo Especial, convidou os músicos para celebrar o presidente em seu desfile, mas ambos justificaram a recusa afirmando que a tradição do samba-enredo precisa valorizar os criadores locais.

O pedido a Chico Buarque partiu de Arlindinho Cruz, enquanto Seu Jorge também recebeu a proposta recentemente. Para os artistas, manter a autoria com a comunidade garante autenticidade e preserva a essência cultural do samba.

A escola promete, mesmo sem a participação das estrelas, apresentar um desfile impactante e com samba-enredo de forte identidade local.

