Hytalo Santos e marido recebem primeira visita da família na prisão

Detidos há quase um mês na Penitenciária Desembargador Flóscolo da Nóbrega, casal teve o primeiro contato com os pais

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 09:53

Hytalo Santos e marido recebem primeira visita da família após quase um mês presos.
Hytalo Santos e marido recebem primeira visita da família após quase um mês presos. Crédito: Reprodução

Hytalo Santos e seu marido, Israel Nata Vicente, detidos há quase um mês, receberam neste domingo (14) a primeira visita da família na Penitenciária Desembargador Flóscolo da Nóbrega (Roger), em João Pessoa. A informação foi divulgado pelo portal LeoDias

O casal foi preso em São Paulo após operação conjunta da Polícia Paraibana e do Ministério Público e é investigado pelo MPPB e MPT por exploração e “adultização” de crianças e adolescentes. O encontro marcou o primeiro contato dos influenciadores com os pais desde a prisão.

Na última sexta-feira (12), os familiares já haviam comparecido ao presídio para deixar utensílios. No domingo, além de itens básicos, levaram uma bíblia, alimentos e outros pertences para o casal.

Antes da visita, os parentes precisaram se cadastrar e comparecer à penitenciária duas semanas antes, conforme os protocolos de segurança.

