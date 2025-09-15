Hytalo Santos e marido recebem primeira visita da família na prisão

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 15 de setembro de 2025 às 09:53
Hytalo Santos e seu marido, Israel Nata Vicente, detidos há quase um mês, receberam neste domingo (14) a primeira visita da família na Penitenciária Desembargador Flóscolo da Nóbrega (Roger), em João Pessoa. A informação foi divulgado pelo portal LeoDias
O casal foi preso em São Paulo após operação conjunta da Polícia Paraibana e do Ministério Público e é investigado pelo MPPB e MPT por exploração e “adultização” de crianças e adolescentes. O encontro marcou o primeiro contato dos influenciadores com os pais desde a prisão.
Na última sexta-feira (12), os familiares já haviam comparecido ao presídio para deixar utensílios. No domingo, além de itens básicos, levaram uma bíblia, alimentos e outros pertences para o casal.
Antes da visita, os parentes precisaram se cadastrar e comparecer à penitenciária duas semanas antes, conforme os protocolos de segurança.