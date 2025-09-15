Amigo de Giovanna Ewbank se pronuncia após beijão na boca: 'Só existe amor, amizade e respeito'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 15 de setembro de 2025 às 08:03
O empresário Leo Fuchs causou burburinho nas redes ao publicar fotos ao lado de Giovanna Ewbank, incluindo um beijão na boca da atriz, durante homenagem de aniversário dela neste domingo (14). Nos comentários, seguidores questionaram a relação, citando o marido de Giovanna, Bruno Gagliasso.
Leo respondeu às críticas: “A maldade tá na cabeça de quem vê. Quem vive, só existe amor, amizade e respeito.” Na homenagem, ele destacou a cumplicidade e o carinho entre os dois, lembrando viagens e momentos compartilhados ao longo de anos de amizade.
Leo Fuchs e Giovanna Ewbank
“Feliz dia, Gio. Eu te amo”, finalizou o produtor, reafirmando que a publicação era uma celebração da amizade.