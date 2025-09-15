Quais signos têm mais chance de passar em concurso público? Descubra se o seu está na lista

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 15 de setembro de 2025 às 06:46
Se você acredita que os astros influenciam também na vida profissional e nos estudos, prepare-se: alguns signos do zodíaco se destacam quando o assunto é aprovação em concurso público. Segundo as principais características de cada um, existem aqueles que têm disciplina, foco e persistência para alcançar o tão sonhado cargo estável.
Confira abaixo quem são os grandes favoritos e veja se o seu signo está na lista.
Áries - Determinados, competitivos e estudiosos, costumam conquistar resultados rápidos.
Virgem - Organizados e metódicos, têm uma rotina de estudos impecável.
Leão - Confiantes e persistentes, dificilmente desistem antes da vitória.
Capricórnio - Focados, disciplinados e ambiciosos, seguem metas à risca.
Escorpião - Intensos e decididos, não medem esforços para alcançar objetivos.
Sagitário - Inovadores e otimistas, sabem manter a motivação até a aprovação.
Os signos no trabalho
Gêmeos - Aprendem rápido, mas precisam controlar a dispersão.
Câncer - Organizados e dedicados, mas sensíveis na hora da prova.
Touro - Constantes, mas podem se deixar levar pelo pessimismo.
Aquário - Inteligentes e autodidatas, mas sem método definido.
Libra - A indecisão pode atrapalhar tanto nos estudos quanto no momento da prova.
Peixes - Esforçados e dedicados, mas distrações podem comprometer prazos importantes.
Segundo a astrologia, Áries, Virgem, Leão, Capricórnio, Escorpião e Sagitário aparecem como os mais fortes para conquistar a tão sonhada vaga em concursos públicos.