Quais signos têm mais chance de passar em concurso público? Descubra se o seu está na lista

Determinados, organizados e focados: veja quais signos do zodíaco são os favoritos quando o assunto é aprovação em concurso

  Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 06:46


Os signos que têm mais chances de aprovação em concurso público Crédito: Shutterstock

Se você acredita que os astros influenciam também na vida profissional e nos estudos, prepare-se: alguns signos do zodíaco se destacam quando o assunto é aprovação em concurso público. Segundo as principais características de cada um, existem aqueles que têm disciplina, foco e persistência para alcançar o tão sonhado cargo estável.

Confira abaixo quem são os grandes favoritos e veja se o seu signo está na lista.

Signos com mais chance de passar em concurso

Áries - Determinados, competitivos e estudiosos, costumam conquistar resultados rápidos.

Virgem - Organizados e metódicos, têm uma rotina de estudos impecável.

Leão - Confiantes e persistentes, dificilmente desistem antes da vitória.

Capricórnio - Focados, disciplinados e ambiciosos, seguem metas à risca.

Escorpião - Intensos e decididos, não medem esforços para alcançar objetivos.

Sagitário - Inovadores e otimistas, sabem manter a motivação até a aprovação.

Os signos no trabalho

Áries - É dinâmico e destemido no trabalho, destacando-se pela coragem e pela habilidade de transformar ideias em ações.
Touro - É confiável e dedicado, com um senso prático que garante estabilidade no ambiente profissional. Por isso, prefere empregos duradouros e compromissos sólidos.
Gêmeos - É inovador e comunicativo, brilhando em ambientes que exigem ideias novas. Precisa se esforçar para manter o foco em situações longas.
Câncer - Traz sensibilidade ao ambiente profissional, compreendendo as necessidades dos colegas e do mercado.
Leão - É ambicioso e confiante, encarando o trabalho como palco para sua criatividade e liderança natural.
Virgem - É metódico e perfeccionista, destacando-se pela pontualidade e pela busca constante por aprimoramento. Seu compromisso com prazos e dedicação são exemplares.
Libra - Traz harmonia ao ambiente de trabalho com sua habilidade de mediar conflitos e tomar decisões equilibradas. Deve ter cuidado com os momentos de pausa para não se atrasar as tarefas.
Escorpião - É ambicioso e estrategista, dedicando-se intensamente às suas metas. Sua intuição o ajuda a identificar as melhores as chances de sucesso.
Sagitário - Busca aventuras e desafios que estimulem sua criatividade e curiosidade. É otimista e inspira seus colegas com sua energia contagiante. Precisa de disciplina para não abandonar projetos no meio do caminho.
Capricórnio - É um trabalhador incansável, movido por metas claras e a busca por reconhecimento profissional. Sua seriedade o coloca em posições de destaque.
Aquário - é criativo e visionário, destacando-se em trabalhos que permitem liberdade para propor ideias e explorar soluções originais. Pode resistir a situações que limitam sua autonomia.
Peixes - Busca significado no trabalho, priorizando ambientes acolhedores e relações harmoniosas. Prefere trabalhos que envolvam criatividade e emoção.
Áries - É dinâmico e destemido no trabalho, destacando-se pela coragem e pela habilidade de transformar ideias em ações.

Signos com desempenho equilibrado

Gêmeos - Aprendem rápido, mas precisam controlar a dispersão.

Câncer - Organizados e dedicados, mas sensíveis na hora da prova.

Touro - Constantes, mas podem se deixar levar pelo pessimismo.

Aquário - Inteligentes e autodidatas, mas sem método definido.

Signos que precisam de mais disciplina

Libra - A indecisão pode atrapalhar tanto nos estudos quanto no momento da prova.

Peixes - Esforçados e dedicados, mas distrações podem comprometer prazos importantes.

Segundo a astrologia, Áries, Virgem, Leão, Capricórnio, Escorpião e Sagitário aparecem como os mais fortes para conquistar a tão sonhada vaga em concursos públicos.

