Quais signos têm mais chance de passar em concurso público? Descubra se o seu está na lista

Determinados, organizados e focados: veja quais signos do zodíaco são os favoritos quando o assunto é aprovação em concurso

Heider Sacramento

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 06:46

Os signos que têm mais chances de aprovação em concurso público Crédito: Shutterstock

Se você acredita que os astros influenciam também na vida profissional e nos estudos, prepare-se: alguns signos do zodíaco se destacam quando o assunto é aprovação em concurso público. Segundo as principais características de cada um, existem aqueles que têm disciplina, foco e persistência para alcançar o tão sonhado cargo estável.

Confira abaixo quem são os grandes favoritos e veja se o seu signo está na lista.

Signos com mais chance de passar em concurso

Áries - Determinados, competitivos e estudiosos, costumam conquistar resultados rápidos.

Virgem - Organizados e metódicos, têm uma rotina de estudos impecável.

Leão - Confiantes e persistentes, dificilmente desistem antes da vitória.

Capricórnio - Focados, disciplinados e ambiciosos, seguem metas à risca.

Escorpião - Intensos e decididos, não medem esforços para alcançar objetivos.

Sagitário - Inovadores e otimistas, sabem manter a motivação até a aprovação.

Signos com desempenho equilibrado

Gêmeos - Aprendem rápido, mas precisam controlar a dispersão.

Câncer - Organizados e dedicados, mas sensíveis na hora da prova.

Touro - Constantes, mas podem se deixar levar pelo pessimismo.

Aquário - Inteligentes e autodidatas, mas sem método definido.

Signos que precisam de mais disciplina

Libra - A indecisão pode atrapalhar tanto nos estudos quanto no momento da prova.

Peixes - Esforçados e dedicados, mas distrações podem comprometer prazos importantes.