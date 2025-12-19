Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O que explica? Humanidade recebe sinal de 10 segundos vindo de 13 bilhões de anos atrás

Explosão registrada por satélites mostra estrelas morrendo no início do cosmos

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 17:00

Evento observado pelo James Webb abre nova janela para o passado do universo
Evento observado pelo James Webb abre nova janela para o passado do universo Crédito: Divulgação/ESO/L. Calçada/M. Kornmesser

Um sinal rápido, quase efêmero, atravessou bilhões de anos-luz antes de alcançar a Terra. Em poucos segundos, ele entregou aos cientistas informações raras sobre uma época em que o universo ainda estava se formando.

A explosão GRB 250314A aconteceu quando o cosmos tinha apenas 730 milhões de anos e se tornou a evidência mais antiga de uma supernova já registrada.

Observar o espaço profundo é como folhear um álbum cósmico. Cada imagem revela uma fase diferente da história universal, e esse clarão específico nos leva a um dos capítulos mais antigos já acessados.

Telescópio - imagens do espaço e da Terra

Observar planetas distantes não é tarefa simples por Divulgação
Telescópio espacial captura exoplaneta em disco de poeira estelar por ESA
Cada imagem representa um passo enorme para a ciência por Paula Fróes/ CORREIO
Imagem captada pelo telescópio (VLT) e divulgada pelo Observátório Europeu do Sul mostra a nebulosa de Saturno, ou nebulosa NGC 7009. por European Southern Observatory
Imagem do Observatório Europeu do Sul mostra a galáxia espiral NGC 3981 capturada pelo telescópio FORS2. por EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY/AFP
Telescópios para observação no Planetário da Ufba por Paula Fróes/CORREIO
1 de 6
Observar planetas distantes não é tarefa simples por Divulgação

Uma detecção que exigiu rapidez global

O alerta surgiu em 14 de março de 2025, quando o satélite SVOM identificou uma explosão intensa de raios gama. O fenômeno, embora breve, indicava a morte violenta de uma estrela massiva.

Em seguida, uma rede internacional de observatórios entrou em ação. O Swift confirmou a posição da fonte, enquanto telescópios no hemisfério sul ajudaram a calcular sua distância extrema.

Diante da raridade do evento, o Telescópio Espacial James Webb foi acionado para investigar a origem do sinal. Sem ele, seria impossível confirmar a natureza da explosão.

Por que a observação levou meses

A explosão inicial durou segundos, mas sua observação completa levou muito mais tempo. Isso acontece porque a expansão do universo estica a luz, alterando a duração aparente do fenômeno.

Na prática, o tempo parece desacelerar quando olhamos para eventos tão distantes. O que seria rápido em escalas locais se transforma em meses de monitoramento para os astrônomos.

“Somente o Webb pôde demonstrar diretamente que essa luz provinha de uma supernova, ou seja, do colapso de uma estrela massiva”, afirmou Andrew Levan, da Universidade Radboud, em entrevista ao portal francês JVTech.

“Essa observação também demonstra que podemos usar o Webb para encontrar estrelas individuais quando o universo tinha apenas 5% de sua idade atual”, completa.

Leia mais

Imagem - Pessoas que tiveram animais de estimação costumam ter esses 5 comportamentos

Pessoas que tiveram animais de estimação costumam ter esses 5 comportamentos

Imagem - Casamento entre 3 pessoas cresce no mundo; veja como planejar o seu

Casamento entre 3 pessoas cresce no mundo; veja como planejar o seu

Imagem - Os 3 exercícios para promover o crescimento de novas células cerebrais

Os 3 exercícios para promover o crescimento de novas células cerebrais

Números que ajudam a entender o feito

Para ilustrar a importância da descoberta, os pesquisadores compararam o GRB 250314A com outros eventos já observados. Os dados reforçam o caráter inédito da observação.

A tabela evidencia o alto desvio para o vermelho, indicando uma origem extremamente remota. Também mostra como a duração aparente aumenta devido à longa viagem da luz até a Terra.

Esses fatores colocam a observação em um patamar único dentro da astronomia moderna.

Quando o passado se parece com o presente

A análise do espectro trouxe a maior surpresa. Os cientistas esperavam uma explosão diferente das atuais, mas encontraram uma supernova muito semelhante às modernas.

“Chegamos com a mente aberta. E agora o Webb nos mostra que essa supernova é exatamente igual às supernovas modernas”, disse Nial Tanvir, da Universidade de Leicester.

O resultado sugere que o universo se organizou mais rápido do que se imaginava. Enquanto novas buscas continuam, sinais antigos seguem cruzando o espaço, esperando para contar suas histórias.

Mais recentes

Imagem - Cansaço ou intuição? O convite astral que o seu signo não deve ignorar hoje (19 de dezembro)

Cansaço ou intuição? O convite astral que o seu signo não deve ignorar hoje (19 de dezembro)
Imagem - Avaliada em mais de R$ 29 milhões, veja como é a mansão de Pedro Scooby e Cintia Dicker em condomínio restrito

Avaliada em mais de R$ 29 milhões, veja como é a mansão de Pedro Scooby e Cintia Dicker em condomínio restrito
Imagem - José Loreto revela ter vivido experiência sobrenatural ao viver Chorão em novo filme: 'Fui tomado'

José Loreto revela ter vivido experiência sobrenatural ao viver Chorão em novo filme: 'Fui tomado'

MAIS LIDAS

Imagem - Cidade da Bahia é a mais fria do Nordeste, aponta instituto
01

Cidade da Bahia é a mais fria do Nordeste, aponta instituto

Imagem - Salvador ganha duas novas linhas de ônibus a partir deste sábado (20); confira
02

Salvador ganha duas novas linhas de ônibus a partir deste sábado (20); confira

Imagem - Pais de alunos fazem vaquinha para dar moto de presente de Natal para porteiro de escola
03

Pais de alunos fazem vaquinha para dar moto de presente de Natal para porteiro de escola

Imagem - Professor é afastado após exibir filme O Lobo de Wall Street a alunos de instituto federal
04

Professor é afastado após exibir filme O Lobo de Wall Street a alunos de instituto federal