SERVIÇO

Novo posto do SAC é inaugurado em Salvador

Espaço contará com seis pontos de atendimento

Maysa Polcri

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 14:55

Novo posto do SAC inagurado em Salvador Crédito: Thuane Maria/GOVBA

O novo Posto de Atendimento ao Cidadão (SAC) foi inaugurado nesta terça-feira (3), na sede da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador. Com a nova unidade, a rede chega a 14 unidades fixas na capital baiana.

O espaço fica localizado na 1ª Avenida do CAB, nº 130, e ocupa uma área de 120,40 m². O posto comporta dez funcionários e seis pontos de atendimento, além de área de espera com capacidade para 30 pessoas e um ponto de recepção. A unidade utilizará o Sistema Atende, que permite agendamento pela plataforma BA.GOV.BR.

Serão ofertados serviços do Instituto de Identificação Pedro Mello (SSP/IIPM), do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e do Detran, com atendimentos voltados à habilitação, como troca de permissão, renovação e segunda via da CNH.

Nova carteira de identidade

O SAC iniciou, na segunda-feira (2), um atendimento especial da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), no Shopping Center Lapa, no Centro de Salvador. A ação gratuita, que segue até sábado (7) e depois retorna de 9 a 11 de fevereiro, é realizada no espaço Lapa Cultural, que fica no 3º piso do centro de compras.

Carteira de Identidade Nacional (Novo RG) 1 de 8

O atendimento acontece sempre das 9h às 17h, com cota diária de 135 atendimentos. O objetivo é suprir à grande procura pelo documento, com mais um local para emissão da CIN, além dos 13 postos fixos do SAC na capital baiana.

A CIN só será obrigatória a todos os cidadãos brasileiros a partir de março de 2032. Portanto, há um prazo relativamente extenso para que todos possam ir aos postos SAC sem correria. O RG (modelo antigo) tem validade em todo o Brasil até fevereiro de 2032.

