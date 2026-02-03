Acesse sua conta
Novo posto do SAC é inaugurado em Salvador

Espaço contará com seis pontos de atendimento

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 14:55

Novo posto do SAC inagurado em Salvador
Novo posto do SAC inagurado em Salvador Crédito: Thuane Maria/GOVBA

O novo Posto de Atendimento ao Cidadão (SAC) foi inaugurado nesta terça-feira (3), na sede da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador. Com a nova unidade, a rede chega a 14 unidades fixas na capital baiana.

O espaço fica localizado na 1ª Avenida do CAB, nº 130, e ocupa uma área de 120,40 m². O posto comporta dez funcionários e seis pontos de atendimento, além de área de espera com capacidade para 30 pessoas e um ponto de recepção. A unidade utilizará o Sistema Atende, que permite agendamento pela plataforma BA.GOV.BR. 

Serão ofertados serviços do Instituto de Identificação Pedro Mello (SSP/IIPM), do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e do Detran, com atendimentos voltados à habilitação, como troca de permissão, renovação e segunda via da CNH. 

Nova carteira de identidade

O SAC iniciou, na segunda-feira (2), um atendimento especial da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), no Shopping Center Lapa, no Centro de Salvador. A ação gratuita, que segue até sábado (7) e depois retorna de 9 a 11 de fevereiro, é realizada no espaço Lapa Cultural, que fica no 3º piso do centro de compras.

Carteira de Identidade Nacional (Novo RG)

Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
Carteira de Identidade Nacional Cartão por Divulgação
Carteira de Identidade Nacional digital por Divulgação
Nova Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
Nova Carteira de Identidade Nacional por Arisson Marinho/CORREIO
Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
Carteira de Identidade Nacional por Divulgação
Carteira de Identidade Nacional por Divulgação

O atendimento acontece sempre das 9h às 17h, com cota diária de 135 atendimentos. O objetivo é suprir à grande procura pelo documento, com mais um local para emissão da CIN, além dos 13 postos fixos do SAC na capital baiana.

A CIN só será obrigatória a todos os cidadãos brasileiros a partir de março de 2032. Portanto, há um prazo relativamente extenso para que todos possam ir aos postos SAC sem correria. O RG (modelo antigo) tem validade em todo o Brasil até fevereiro de 2032.

A Carteira de Identidade Nacional é um documento novo, portanto sua primeira via tem a garantia de gratuidade em qualquer tempo. A primeira via da CIN tem o Cadastro de Pessoa Física (CPF) como número único de identificação. Para fazer o documento é necessário apresentar a certidão original em mãos: ou de nascimento ou de estado civil atualizada.

