CRIME

Compromisso e seriedade: saiba quem era o PM morto com tiro na cabeça no Vale das Pedrinhas

Glauber Rosa Santos foi atingido durante ação policial e morreu no HGE

Wendel de Novais

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 11:42

Glauber Rosa Santos tinha 42 anos e deixa filhos e esposa Crédito: Reprodução

O cabo Glauber Rosa Santos, morto após ser baleado na cabeça durante um confronto no Vale das Pedrinhas, em Salvador, na madrugada desta terça-feira (3), tinha 42 anos e era natural do município de Senhor do Bonfim, no norte do estado. Na capital, ele era lotado no 30º Batalhão da Polícia Militar da Bahia (BPM-BA), responsável pelo policiamento do Nordeste de Amaralina

Glauber atuava há anos na corporação e era descrito por colegas como um profissional comprometido e respeitado. Além da atuação na PM, ele também trabalhava como mecânico. O policial deixa dois filhos: uma menina que completou 8 anos e um menino de 3 anos.

Glauber Rosa Santos tinha 42 anos e deixa filhos e esposa 1 de 5

O cabo foi atingido por um disparo de fuzil durante uma incursão policial na região do Areal, no Vale das Pedrinhas. Ele foi socorrido em estado grave e encaminhado ao Hospital Geral do Estado (HGE), onde recebeu atendimento de emergência, mas não resistiu aos ferimentos.

Em nota oficial, a Polícia Militar da Bahia lamentou a morte do cabo e destacou a trajetória profissional de Glauber na instituição.“O Cabo PM Glauber deixa esposa e filhos, além de um legado de seriedade, compromisso e dedicação à missão de servir e proteger. Defendeu a sociedade com a coragem de um herói, demonstrando bravura e altruísmo no cumprimento do dever”, afirmou a corporação.

Ainda de acordo com a PM, o militar manteve os valores da profissão até os últimos momentos. “Ao longo de sua trajetória, honrou seu juramento até o último segundo, reafirmando os valores que norteiam a farda que vestia e a Instituição à qual sua memória sempre viverá”, completou a nota.

O homicídio é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que apura as circunstâncias do confronto e realiza diligências para identificar os autores dos disparos que atingiram o policial.