TRAGÉDIA

PM morre após ser baleado na cabeça em tiroteio no Vale das Pedrinhas

Glauber Rosa Santos foi atingido durante incursão policial e morreu no HGE

Wendel de Novais

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 10:23

Glauber Rosa Santos morreu após não resistir aos ferimentos Crédito: Reproidução

O cabo da Polícia Militar Glauber Rosa Santos morreu após ser baleado durante um tiroteio no Vale das Pedrinhas, em Salvador, na madrugada desta terça-feira (3). A informação foi confirmada pela Polícia Militar da Bahia.

O policial foi atingido por disparos de arma de fogo na cabeça durante uma ação na região do Areal, no Complexo do Nordeste de Amaralina. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu aos ferimentos.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Em nota, a Polícia Militar lamentou a morte do cabo Glauber e destacou a atuação do policial na corporação. Segundo a PM, o militar morreu durante o atendimento de uma ocorrência e deixa esposa e um filho.

“A Polícia Militar da Bahia manifesta profundo pesar pelo falecimento do cabo PM Glauber, vitimado após confronto armado durante o atendimento de uma ocorrência no Vale das Pedrinhas. O militar deixa esposa e filho, além de um legado de compromisso, seriedade e dedicação à missão de servir e proteger”, informou a corporação.

Ainda de acordo com a PM, o policial “honrou seu juramento até o último segundo”, demonstrando coragem no cumprimento do dever. A instituição afirmou que presta apoio à família do militar e reforçou que segue empregando esforços operacionais para identificar os responsáveis pelo ataque.

A investigação da morte está sob responsabilidade do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), que apura as circunstâncias do confronto e busca identificar os autores dos disparos.