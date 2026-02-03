Acesse sua conta
PM morre após ser baleado na cabeça em tiroteio no Vale das Pedrinhas

Glauber Rosa Santos foi atingido durante incursão policial e morreu no HGE

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 10:23

O cabo Glauber Rosa Santos morreu após ser baleado
Glauber Rosa Santos morreu após não resistir aos ferimentos Crédito: Reproidução

O cabo da Polícia Militar Glauber Rosa Santos morreu após ser baleado durante um tiroteio no Vale das Pedrinhas, em Salvador, na madrugada desta terça-feira (3). A informação foi confirmada pela Polícia Militar da Bahia.

O policial foi atingido por disparos de arma de fogo na cabeça durante uma ação na região do Areal, no Complexo do Nordeste de Amaralina. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu aos ferimentos.

Caso é investigado pela Polícia Civil

