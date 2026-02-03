Acesse sua conta
PM é baleado na cabeça em confronto no Vale das Pedrinhas

Cabo foi socorrido para o HGE

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 06:44

Polícia Militar
Polícia Militar Crédito: Divulgação

Um cabo da Polícia Militar foi baleado na cabeça durante um tiroteio no Vale das Pedrinhas, em Salvador, na madrugada desta terça-feira (3). O caso ocorreu por volta das 4h, durante rondas na região. 

A ocorrência aconteceu quando uma equipe do 30º Batalhão da Polícia Militar (BPM) foi acionada para verificar uma denúncia sobre uma festa do tipo paredão. No local, os militares foram atacados por criminosos. O policial ferido foi socorrido e encaminhado para o Hospital Geral do Estado (HGE). O estado dele é grave. 

Após o ataque, a circulação de ônibus foi suspensa no Vale das Pedrinhas. Segundo o Sindicato dos Rodoviários, não há previsão de retorno do serviço.

O policiamento foi reforçado na região, com a atuação de unidades especializadas, incluindo o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope).

Em nota, a corporação ressaltou que todos os esforços operacionais e de inteligência estão sendo empregados para identificar, localizar e prender os autores da ação criminosa.

