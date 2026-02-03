CRIME

Guerra entre BDM e CV acaba com dois homens mortos após tiroteio em Jardim Santo Inácio

Suspeitos foram baleados durante troca de tiros e morreram após atendimento

Wendel de Novais

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 07:58

Vídeo registrou deslocamento de policiais no Jardim de Santo Inácio Crédito: Reprodução

Dois homens morreram após uma noite de tiroteios e pânico no bairro de Jardim Santo Inácio, em Salvador, na noite de segunda-feira (2). Os mortos, que ainda não foram identificados, foram baleados durante uma ação policial que tentava conter o confronto entre traficantes do Bonde do Maluco (BDM), que saíram da Mata Escura, para atacar criminosos do Comando Vermelho (CV), segundo fontes policiais.

Procurada, a Polícia Civil da Bahia (PC) confirmou as mortes, informando que os policiais militares realizavam rondas na região quando foram recebidos a tiros. Houve revide e dois suspeitos foram encontrados baleados. Eles chegaram a ser socorridos e levados ao Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), mas não resistiram aos ferimentos.

Durante a ocorrência que terminou com as mortes, duas pistolas foram apreendidas e apresentadas na unidade policial. As guias para realização de perícia e remoção dos corpos foram expedidas. As circunstâncias do confronto e a possível ligação dos mortos com a guerra entre as duas facções será investigada.

Os confrontos entre as facções do BDM e o CV no Jardim Santo Inácio não são novidade. Há anos moradores são surpreendidos com intensas trocas de tiros causadas pela guerra entre os dois grupos, que disputam o domínio da localidade, como o CORREIO já mostrou em reportagens anteriores.

O motivo do confronto, de acordo com fonte policial ouvida à época, seria a ação do BDM para tomar o domínio do tráfico de drogas em Santo Inácio que, até então, tem atuação do CV. "Na Mata Escura, que é um bairro vizinho, há uma atuação robusta de traficantes do BDM que querem expandir o domínio do Jardim Santo Inácio", conta a fonte.