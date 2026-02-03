Acesse sua conta
Guerra entre BDM e CV acaba com dois homens mortos após tiroteio em Jardim Santo Inácio

Suspeitos foram baleados durante troca de tiros e morreram após atendimento

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 07:58

Vídeo registrou deslocamento de policiais em Jardim de Santo Inácio
Vídeo registrou deslocamento de policiais no Jardim de Santo Inácio Crédito: Reprodução

Dois homens morreram após uma noite de tiroteios e pânico no bairro de Jardim Santo Inácio, em Salvador, na noite de segunda-feira (2). Os mortos, que ainda não foram identificados, foram baleados durante uma ação policial que tentava conter o confronto entre traficantes do Bonde do Maluco (BDM), que saíram da Mata Escura, para atacar criminosos do Comando Vermelho (CV), segundo fontes policiais.

Procurada, a Polícia Civil da Bahia (PC) confirmou as mortes, informando que os policiais militares realizavam rondas na região quando foram recebidos a tiros. Houve revide e dois suspeitos foram encontrados baleados. Eles chegaram a ser socorridos e levados ao Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), mas não resistiram aos ferimentos.

Vídeo registrou deslocamento de policiais no Jardim no Santo Inácio

Vídeo registrou deslocamento de policiais em Jardim de Santo Inácio por Reprodução
Vídeo registrou deslocamento de policiais em Jardim de Santo Inácio por Reprodução
Vídeo registrou deslocamento de policiais em Jardim de Santo Inácio por Reprodução
Vídeo registrou deslocamento de policiais em Jardim de Santo Inácio por Reprodução
Vídeo registrou deslocamento de policiais em Jardim de Santo Inácio por Reprodução
1 de 5
Vídeo registrou deslocamento de policiais em Jardim de Santo Inácio por Reprodução

Durante a ocorrência que terminou com as mortes, duas pistolas foram apreendidas e apresentadas na unidade policial. As guias para realização de perícia e remoção dos corpos foram expedidas. As circunstâncias do confronto e a possível ligação dos mortos com a guerra entre as duas facções será investigada.

Os confrontos entre as facções do BDM e o CV no Jardim Santo Inácio não são novidade. Há anos moradores são surpreendidos com intensas trocas de tiros causadas pela guerra entre os dois grupos, que disputam o domínio da localidade, como o CORREIO já mostrou em reportagens anteriores.

O motivo do confronto, de acordo com fonte policial ouvida à época, seria a ação do BDM para tomar o domínio do tráfico de drogas em Santo Inácio que, até então, tem atuação do CV. "Na Mata Escura, que é um bairro vizinho, há uma atuação robusta de traficantes do BDM que querem expandir o domínio do Jardim Santo Inácio", conta a fonte.

Os confrontos têm pontos críticos, como a Alameda 60 e a rua do Caminho 08, além do fim de linha do bairro.

