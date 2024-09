VIOLÊNCIA

Em tentativa de invasão, facções trocam tiros em Santo Inácio e cravejam balas em casas e carros

Bonde do Maluco (BDM) tenta invadir área com a presença do Comando Vermelho (CV)

Wendel de Novais

Publicado em 10 de setembro de 2024 às 11:12

Carros foram cravejados com balas em bairro de Salvador Crédito: Reprodução

Entre 3h e 4h da madrugada desta terça-feira (10), não houve quem pudesse dormir no bairro de Santo Inácio, em Salvador. Os moradores foram acordados por rajadas de tiros disparados por traficantes das facções do Bonde do Maluco (BDM) e do Comando Vermelho (CV), que disputam o local. Além do susto quando ainda estava escuro, quem vive no local teve que ver as paredes e portões das casas e carros cravejados de bala quando o dia amanheceu.

"Quem dorme, meu filho? Deu 3h e a gente acordou assustado porque era muito tiros. Ouvíamos gritos também deles se provocando. Durou até às 4h e foi muita rajada de tiro. Tinha muitos homens na rua pelas vozes que ouvimos. Ninguém teve paz aqui", conta uma moradora, que tem medo de se identificar. Procurada para falar sobre o caso, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) confirmou que agentes da 48ª Companhia Independente da PM (CIPM) foram acionados.

Casas ficaram com diversas marcas de tiroteios Crédito: Ana Lucia Albuquerque/CORREIO

A corporação explicou ainda que, com o apoio de guarnições da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT) Rondesp Central e do Batalhão de Policiamento de Prevenção a Furtos e Roubos a Coletivos (BPFRC), o policiamento foi reforçado e os suspeitos fugiram assim que visualizaram os policiais. Contudo, ninguém foi preso e não há registro de feridos. Segundo a PM, o policiamento no bairro está reforçado por conta dos últimos registros.

O motivo do confronto, de acordo com fonte policial que terá nome e cargos preservados, seria a ação do BDM para tomar o domínio do tráfico de drogas em Santo Inácio que, até então, tem atuação do CV. "Na Mata Escura, que é um bairro vizinho, há uma atuação robusta de traficantes do BDM que, agora, querem expandir o domínio do Jardim Santo Inácio. Há dois pontos críticos nesse confronto: a Alameda 60 e a rua do Caminho 08", conta a fonte, explicando que as duas vias são marcadas com ponto de encontro dos grupos.

A reportagem foi até a Caminho 08, onde encontrou um cenário de guerra. Paredes, portões, janelas e até antenas de televisão das casas têm marcas de balas. Nos carros estacionados na rua, o mesmo problema. Moradores relataram, inclusive, que essa é a terceira vez em 15 dias que as facções entram em confronto na rua, o que justifica a quantidade de buracos de bala espalhados no local.

Rua Caminho 08 é um dos pontos de confronto entre BDM e CV Crédito: Ana Lucia Albuquerque/CORREIO

"Em menos de duas semanas, eles já trocaram tiros três vezes. Infelizmente, estão fazendo da nossa vida um inferno total. Como a Mata Escura é perto, eles [BDM] sobem a pé e armados até os dentes. Parecem que não vão sossegar enquanto não tirar os que estão aqui [CV] das casas e passarem a mandar no tráfico do bairro", fala um outro morador, que também prefere não dizer o nome.