MEGAOPERAÇÃO POLICIAL

'Sorteios de fachada': influenciadores usavam rifas para lavar dinheiro de facção

Estratégia é usada por organização criminosa para "legalizar" verbas

W Wendel de Novais

Da Redação

Publicado em 5 de setembro de 2024 às 12:15

Objetos de valor foram apreendidos pela polícia Crédito: Ana Albuquerque / CORREIO

As rifas promovidas pelos influenciadores presos nesta quinta-feira (5) funcionavam apenas como fachada para lavagem de dinheiro do tráfico. A partir da promessa de sorteios e premiações, os rifeiros arrecadavam dinheiro com objetivo de "legalizar" o que a organização criminosa ganhava. As informações são da delegada Márcia Pereira, diretora do Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco).

"Eles faziam o sorteio e entregavam o prêmio pra alguém. Mas tinham muito mais dinheiro do que arrecadavam na premiação. Não tinha uma fiscalização com relação a essa diferença. Então essa diferença entrava como se fosse proveniente daquele dinheiro. A partir daí esse dinheiro passava a ser lícito, entrava no mercado", detalha. Segundo a corporação baiana, o esquema ilícito movimentou mais de meio bilhão de reais.

A megaoperação envolve os influenciadores Nanam Premiações, Ramhon Dias e Pedro Monteiro, o MC K.U. Os três foram presos nesta manhã. Nas casas dos alvos foram apreendidos dezenas de veículos de luxo, relógios, armas de fogo, munições, celulares, roupas de grife, além de dinheiro em espécie.

Ao todo, quatorze prisões ocorreram em Salvador, cinco em Goiás e uma no Ceará. Um suspeito investigado resistiu à prisão e no confronto com os policiais, em bairro de Santa Cruz, foi alvejado e socorrido, mas não resistiu.