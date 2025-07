SALVADOR

PM tem prisão decretada por atirar em investigador da polícia em Cajazeiras

Marco Antonio Paiva Martins foi baleado no rosto no último domingo (13)

Elaine Sanoli

Publicado em 18 de julho de 2025 às 17:31

Policial civil é baleado em Salvador Crédito: Reprodução

A Polícia Civil da Bahia cumpriu mandados de busca e apreensão no imóvel de um policial militar da reserva, suspeito de atirar no investigador Marco Antonio Paiva Martins, no bairro Cajazeiras VIII, no último domingo (13). O homem, no entanto, ainda não foi localizado. >

Os mandados foram cumpridos nesta quinta-feira (17). Na residência do policial militar, foram encontrados um revólver calibre 22 e dois cases de pistola. O armamento será submetido à perícia balística no Departamento de Polícia Técnica (DPT) para verificar se é compatível com a arma usada no atentado.>

O PM já teve a prisão decretada pela Justiça, mas ainda não foi localizado. De acordo com as investigações realizadas pela 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central), Marco Antonio trafegava pela Avenida 29 de Março quando foi surpreendido pelo PM, que emparelhou o carro do investigador com o seu próprio automóvel e efetuou disparos de dentro de um veículo, atingindo o investigador na cabeça. Ele foi atingido por um tiro de raspão no rosto e socorrido ao Hospital Geral do Estado (HGE), mas não corre risco de vida.>

Em nota, o Sindicato dos Policiais Civis da Bahia (Sindpoc) lamentou o caso e pediu celeridade nas investigações. "É fundamental que as investigações sobre este incidente sejam realizadas com celeridade, para que possamos garantir a segurança dos nossos profissionais e a integridade da sociedade", disse o presidente da entidade, Eustácio Lopes.>