PRESENTE

Jornal CORREIO terá item exclusivo na edição da próxima sexta (25)

Exemplar do dia e ecobag serão vendidos por apenas R$ 12,00

O jornal CORREIO terá mais uma edição com um item exclusivo na próxima sexta-feira (25). Desta vez, o item será uma ecobag/ chaveiro especial, em celebração ao Dia dos Avós. São duas as opções de cores para a estampa da bolsa: verde e laranja. Os leitores poderão adquirir o jornal do dia e a bolsa por apenas R$ 12,00.>