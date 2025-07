FAMOSOS

Atriz de 'Vale Tudo' quebra o silêncio sobre vida amorosa: 'Sempre tive namoradas'

Vera Zimmermann retornou à TV com participação especial na nova novela das 9

Ícone dos anos 80 e 90, Vera revelou que o autocuidado sempre foi uma prioridade. Vegetariana, longe do álcool há 13 anos e adepta da yoga, ela busca envelhecer com qualidade. "Faço exercícios para envelhecer com dignidade. Sempre fui vaidosa, nunca gostei de engordar. Me preparo para o palco, para uma queda... faz bem para a cabeça e para tudo.">