LUTO

Atriz sul-coreana Kang Seo Ha morre aos 31 anos após luta contra o câncer

Artista enfrentava a doença há meses e faleceu em hospital de Seul

"Mesmo em meio à dor, você sempre se preocupou comigo e com os outros. Mesmo sem conseguir comer por meses, fazia questão de pagar minhas refeições com seu cartão. Você nunca deixou que eu ficasse sem comer", escreveu a irmã.>

"Você suportou tudo com analgésicos e, ainda assim, agradecia por não ter piorado. Fiquei envergonhada por me queixar de coisas pequenas. Espero que agora esteja livre de toda dor, minha querida irmã.">

Segundo o site Soompi, especializado na indústria de entretenimento da Coreia do Sul, Kang Seo Ha estava internada no Seoul St. Mary’s Hospital, onde lutava contra a doença. O velório será realizado na próxima quarta-feira (16), e o sepultamento ocorrerá no jazigo da família, na cidade de Haman, província de Gyeongnam.>

Kang Seo Ha era formada pela Escola de Drama da Korea National University of Arts, uma das mais prestigiadas instituições de artes cênicas da Coreia do Sul. Seu talento começou a se destacar ainda cedo, especialmente após sua aparição no videoclipe "Gettin Farther Away", do grupo Brave Guys.>