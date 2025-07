MENTIU?

Amigo de Lorena Maria ofende MC Daniel nas redes e influencer reage: 'Não procede'

Rapha Werneck usou termos como "tóxico", "abusivo" e "agressivo" para se referir a MC Daniel

F Felipe Sena

Publicado em 14 de julho de 2025 às 17:53

O mundinho dos influenciadores está mais agitado do que nunca. Depois do término entre a influenciadora digital Lorena Maria e de MC Daniel, o amigo da influencer, Rapha Werneck, resolveu usar as redes sociais para expor supostas atitudes do cantor. >

Em publicações feitas pelo amigo de Lorena Maia, nesta segunda-feira (14), ele critica o cantor e se refere ao artista como “tóxico”, “abusivo”, entre outras ofensas.>

"Tóxico, abusivo, agressivo e enganador. Tudo montado, tudo fake! Até pra dar um beijo tinha que ter câmera pra se fazer de bom moço. Lorena se livrou, isso sim. Nenhuma mulher merece um cara desses. Falso!", disse Werneck.>

No stories, ele disse: "De que adianta fazer coraçãozinho, falar de Deus na frente das câmeras e tratar a mulher mal, com desdenho, ofensas e palavras de baixo calão? Manipulação, falsas declarações e falsas promessas de amor e logo após o descarte, SIM, isso é um feito do homem narcisista".>

No entanto, o que mais chama atenção em toda situação é que Lorena Maria desmentiu o amigo. A influenciadora, que se impos através das redes sociais>

Nas redes sociais, Lorena decidiu se impor e contradizer tudo o que foi dito pelo amigo. "Não procede absolutamente nada do que o Rafael falou. Não sei com qual intenção, até porque destruir mais o que não é? Se eu jamais vim expor alguém ou difamar, ninguém tem o direito de fazer isso! Não procede", disse a influenciadora.>

Perfil falso no Instagram





Além do pronunciamento no Instagram, o amigo da mãe do pequeno, de apenas cinco meses, denunciou diversos perfis fakes dele na rede social. Inclusive, alguns divulgando o mesmo pronunciamento que o Werneck no perfil.>

“Estão criando contas com meu nome e disseminando fakes. Por favor denunciem”, escreveu com dois emojis com cara de ódio ao lado.>

O término





Mc Daniel e Lorena Maria terminaram o relacionamento no sábado (12). No entanto, a equipe dos famosos negou o término, causando um alvoroço na web.>

Lorena Maria se pronunciou sobre o término nas redes sociais. "Com o coração e a alma ainda se refazendo, venho dizer que nosso ciclo chegou ao fim. Pra quem não acredita e sempre nos julgou, foi amor. Intenso, verdadeiro, avassalador. Mas nem sempre isso basta”, disse a influencer. >

“Peço com carinho: não ataquem. Nem a mim, nem a ele. E, principalmente, não coloque mais uma vez o peso de um fim nas costas de uma mulher. Já dói encerrar um capítulo assim, que isso não vire palco de julgamentos", continuou ela.>