Orgasmo após AVC: Babi Cruz chocou ao relatar momento íntimo com Arlindo Cruz em clínica

Descrita em biografia recém lançada, situação gerou polêmica nas redes sociais

Elis Freire

Publicado em 14 de julho de 2025 às 19:56

Babi Cruz e Arlindo Cruz Crédito: Reprodução

"O Sambista Perfeito", recém-lançada biografia de Arlindo Cruz, reacendeu a polêmica sobre um episódio íntimo que Babi Cruz, esposa do cantor já havia trazido à público. Tudo está presente no obra de autoria de Marcos Salles. Babi contou detalhes de um episódio sexual com Arlindo, onde ela e marido tiveram orgasmos, quando ele estava internado em clínica no Rio de Janeiro após sofrer um AVC hemorrágico em 2017. >

A riqueza de detalhes sobre o momento revoltou os internautas: "Eu precisava saber disso?", "Estava comendo", "Quase vomitei", foram alguns dos comentários. >

O episódio aconteceu no dia 18 de dezembro de 2017, dia do aniversário de Babi. "A primeira vez que ele se comunicou comigo foi através da sexualidade. Eu sentei na cama, segurei a mão dele e disse: 'Cara, hoje é meu aniversário. Você me acostumou mal demais, a me dar beijo, a ir para os melhores motéis... Fui falando muitas coisas que a gente viveu sexualmente em vários lugares e datas e o beijei'", descreveu Babi Cruz, de 54 anos. >

Foi aí que ela relatou ter vivido algo inesperado. "Eu disse: 'Pai, pai, pai [como ela chama Arlindo], eu tô gozando, tô me derretendo pra você, meu amor. Meti a mão na fralda e, pela felicidade dos meus netos, ele tava todo gozado. Sem nos tocar", disse ela, sem papas na língua. >

Babi ainda acrescentou sobre a sensação depois da intimida. "Minha vontade era de nunca mais lavar minha mão. Foi o momento mais lindo que vivi na minha vida. Aí, sim, tive muita esperança".>

Histórias de vida e samba

Babi Cruz em lançamento de biografia no último dia 8 Crédito: Reprodução

Para além de intimidades, “O sambista perfeito” é recheado de histórias de amor, tristeza e curiosidade sobre o samba, que tem Arlindo Cruz como uma de suas grandes figuras. >

“Se formos falar de superação, Arlindo Cruz é um negro e gordo, que foi pobre e venceu. Compositor com mais de 700 músicas gravadas, cantor que viajou o mundo, e músico que fez cerca de 3.000 gravações tocando seu banjo”, exalta Salles, que foi intimado pela própria Babi a escrever a biografia no início de 2021.>

A história inicia pelos dias que antecederam o AVC sofrido por Arlindo no dia 17 de março de 2017, quando foi internado. Em um momento de relxão inicial, Marcos conta o que Arlindo poderia ter feito, mas não fez porque foi acometido por um acidente cardiovascular. >

Depois, o livro volta no temp até a infância de Arlindo ao lado do pai que tocou com Candeia e foi preso. A pobra relata os tempos de Escola Preparatória de Cadetes do Ar (Epcar), em Barbacena, o início no Fundo de Quintal, da carreira solo até sua maior ascensão na música.>