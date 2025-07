NOVELA DAS 6

Ex-Malhação retorna a 'Êta Mundo Melhor!' com romance gay: 'Me sinto pertencente'

Ator revive Tobias na nova fase da trama das 18h e celebra a visibilidade LGBTQIA+ em novelas

Na reta final da novela original, Tobias e Lauro se renderam ao amor que sentiam e formaram um casal. Agora, o relacionamento ganha novos desdobramentos. “O universo LGBTQIA+ faz parte da minha história há muito tempo. Já representei personagens diversos no teatro, em boates, no cinema... Me sinto pertencente à comunidade”, disse o ator.>