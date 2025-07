FAMOSOS

De Bela Gil a Tiago Abravanel: veja os famosos que são adeptos a não monogamia

Esses artistas brasileiros já relataram suas experiências vivendo relacionamentos abertos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de julho de 2025 às 14:08

Bela Gil e o ex-marido, JP Demasi Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Relacionamentos abertos, poliamor, não exclusividade: termos que ainda despertam curiosidade e, muitas vezes, julgamento, vêm sendo cada vez mais discutidos por figuras públicas no Brasil. Nomes conhecidos como Bela Gil, Stênio Garcia, Tiago Abravanel e Ana Hikari têm se mostrado abertos a novas formas de amar, revelando que a não monogamia, embora ainda cercada de preconceito, pode ser sinônimo de afeto, confiança e liberdade. >

Confira algumas celebridades que têm vivido fora dos padrões tradicionais: >

Bela Gil >

Casada por 19 anos com JP Demasi, Bela Gil revelou que viveu outros relacionamentos durante o casamento, sempre com o conhecimento do então marido. “Acredito que dá para amar e se apaixonar por mais de uma pessoa. Eu vivi isso”, disse ela no programa Saia Justa.>

Stênio Garcia >

Casado com Marilene Saade há quase três décadas, o ator leva a vida amorosa com leveza. “Se eu tenho uma atração por alguém, eu falo, e ele diz: ‘Vai fundo’. E vice-versa”, revelou Marilene. Segundo o casal, o mais importante é o diálogo.>

Samara Felippo >

Com o ator Elídio Sanna há 10 anos, Samara define a relação como “monogâmica, mas aberta”. Segundo ela, ambos podem ficar com outras pessoas, mas não se envolvem afetivamente com terceiros. “Quero beijar outras pessoas, mas sou apaixonada só por ele”, contou no podcast Louva a Deusa.>

Mauro Sousa >

O filho de Mauricio de Sousa vive um casamento aberto com Rafael Piccin há 18 anos. Eles não moram juntos e optaram por não ter filhos. “É diferente, mas funciona para a gente”, afirmou Mauro ao portal Terra.>

Aline Wirley e Igor Rickli >

O casal, que também é bissexual, enfrenta preconceitos por sua relação aberta, inclusive durante o processo de adoção dos filhos. “Questionaram nossa capacidade como pais por causa da nossa sexualidade”, disse Igor à revista Crescer.>

Ana Hikari >

A atriz, noiva do chef uruguaio Facundo Connio, vive um relacionamento à distância e não monogâmico. “É a relação mais saudável que já tive. Tudo é conversado”, declarou em entrevista à revista Caras.>

Fernanda Nobre >

Casada com o diretor José Roberto Jardim, Fernanda defende a não monogamia como uma libertação: “Passei a ver a monogamia como um espaço de opressão da mulher. Só consigo viver isso porque estou com alguém que me dá segurança”, contou ao videocast Desculpa Alguma Coisa.>

Tiago Abravanel >

Casado com Fernando Poli desde 2015, o ator revelou que o casamento é aberto e que ambos dialogam sobre os desejos. “De vez em quando entra alguém, fazemos uma brincadeira. O importante é conversar”, afirmou no programa Sobre Nós Dois.>

Marco Nanini >

O ator vive há mais de três décadas com Fernando Libonati e nunca escondeu a liberdade do casal. “Nunca tive ciúme. Achamos que prender o outro é um horror. O nosso acordo sempre foi: liberdade e respeito”, disse à revista Quem.>

Mariana Lima e Enrique Diaz >

Juntos por 25 anos, o casal vivia um relacionamento aberto antes de se separar em 2024. Mariana contou que chegou a se apaixonar por outras pessoas durante o casamento, mas que o vínculo com Enrique sempre foi único: “Nada substituía o que eu tinha com ele”, declarou ao O Globo.>