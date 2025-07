MATERNIDADE

Após perder bebê, influenciadora emociona seguidores com vídeo antes do parto de gêmeos

Karine Carrijo compartilhou momento íntimo antes de dar à luz Isaac e Isabel

"Oi, Isaac. Oi, Isabel. Sou a mãe de vocês. Estou indo para o hospital buscar vocês", disse, visivelmente emocionada, ao mostrar a roupa que escolheu para o grande momento e as malas prontas dos bebês. “Escovei o cabelo, estou sem maquiagem porque sei que vou chorar muito. Quero estar com o rosto feliz nas fotos”, declarou.>

A influenciadora é casada com o músico Thiago Lima e tem mais de 2 milhões de seguidores no Instagram. Conhecida também por seu trabalho como dubladora e roteirista, usou o vídeo para eternizar o momento e reforçar a força de sua fé. “É um dia muito feliz. O papai já está lá no carro, muito ansioso. Vem com Deus. A mamãe e o papai estão esperando vocês”, disse, com lágrimas nos olhos.>