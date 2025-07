POLÊMICA

Kanye West é acusado de abuso sexual, cárcere e tráfico humano por ex-assistente: 'Congelei de medo'

Ex-funcionária do rapper, detalha em ação judicial episódios chocantes de violência e assédio cometidos por Kanye

As alegações se somam a um processo anterior movido por ela em 2024, no qual já relatava episódios de assédio moral, envio de mensagens ofensivas e comportamento abusivo por parte do cantor. Agora, as acusações foram ampliadas com relatos ainda mais graves, que teriam ocorrido durante uma viagem de negócios a San Francisco, onde Kanye planejava inaugurar uma nova unidade da Donda Academy, escola criada por ele.>