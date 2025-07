REPRESENTATIVIDADE

Atriz da Globo revela semelhanças com personagem lésbica em 'Dona de Mim'

Em sua primeira novela, Bel Lima comentou da importância de se retratar pessoas reais e complexas nas telinhas

Elis Freire

Publicado em 10 de julho de 2025 às 18:13

Bel Lima vive Ayla em 'Dona de Mim' Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Bel Lima, conhecida por sua trajetória marcante no teatro musical, vive uma nova fase ao estrear nas novelas com a personagem Ayla, de Dona de Mim, exibida na faixa das 19h da Globo. Em entrevista ao Terra, a atriz revelou que se conecta pessoalmente à trama: assim como Ayla, ela tem dois irmãos e está em um relacionamento estável com uma outra outra mulher. >

Na trama, Ayla vive um relacionamento com Gisele (Luana Tanaka) e enfrenta o desejo de ser mãe, tema que se torna o grande dilema da personagem. Gisele não quer filhos, e Ayla decide engravidar sem avisá-la. Bel reprova a atitude de sua personagem, porém compreende a profundidade do conflito. “Se for olhar só como espectadora, tenho vontade de dar um puxão de orelha nela. Mas é maravilhoso poder viver uma personagem lésbica com erros, acertos e diferentes camadas”, disse a atriz ao portal.>

Segundo ela, a resposta do público tem sido intensa, especialmente de pessoas que se identificam com a sexualidade da personagem e com o acolhimento que ela recebe da família na trama. “Fico muito emocionada quando as pessoas mandam mensagem se identificando por ter uma personagem assumidamente lésbica na trama. Quando são mensagens sobre como é bonita a relação da família, que acolhem e a sexualidade não é uma questão, eu choro muito, porque é muito importante.”>

Bel destaca que abordar tanto a rejeição quanto o acolhimento é fundamental: “A gente sabe que muitos familiares renegam os filhos e parentes por conta da sexualidade, acho importante a gente abordar isso nas tramas, mas também mostrar esse outro lado do acolhimento e da compreensão.”>

Na vida pessoal, o tema da maternidade também já gerou reflexões. Em um relacionamento de cinco anos e meio com a cantora Bruna Pazinato, a atriz conta que não queria ter filhos no início, mas isso mudou com o tempo. “Estar com uma pessoa que eu amo foi me dando uma vontade real de criar uma família, de ter esse vínculo com alguém. Hoje, nós somos um casal que está na mesma página e não foi nada que aconteceu para uma mudar de ideia. Foi o tempo mesmo.”>