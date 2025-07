NOVELA DAS SETE

Atitude de Abel pode custar a guarda de Sofia em 'Dona de Mim'; entenda

Pai biológico de Sofia, Vanderson usará um argumento contra o personagem de Tony Ramos na Justiça

Abel (Tony Ramos) vai enfrentar sérios problemas nos próximos capítulos de "Dona de Mim", novela exibida pela Globo de segunda a sábado, às 19h30. Um erro do empresário pode custar a guarda de Sofia (Elis Cabral) e colocar tudo a perder na disputa contra Vanderson, personagem de Armando Babaioff. >

Mesmo tendo agido por gratidão a Ellen (Camila Pitanga), que antes de morrer lhe fez um apelo para cuidar da filha, Abel poderá ser responsabilizado legalmente. Ele sempre tratou Sofia com carinho e dedicação, mas o gesto que parecia nobre agora se volta contra ele. Após a realização de testes de DNA, Vanderson será reconhecido como o pai biológico da menina e conquistará o direito de visitá-la.>

No entanto, por influência de Jaques (Marcello Novaes), que pretende tomar o controle da Boaz, Vanderson decide seguir adiante na Justiça para tentar a guarda definitiva da criança. A situação se complica ainda mais quando Jaques encontra uma carta deixada por Ellen para a filha. O documento comprova que Abel sabia desde o início que não era o pai de Sofia, mas ainda assim a registrou.>

Ricardo (Marcos Pasquim) leva a carta ao tribunal e usa o conteúdo como evidência contra Abel, alegando falsidade ideológica. Rebeca se revolta ao descobrir que seu cliente omitiu a existência da carta. Com isso, a situação do personagem de Tony Ramos se agrava, e Sofia pode acabar sendo obrigada a ir morar com Vanderson.>